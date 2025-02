Spitze: Marquez-Brüder diktieren Testtag 1 in Buriram

Erst in den letzten Minuten deckte Marc Marquez mit einer klaren Bestzeit seine Karten auf. Knapp dahinter: Bruder Alex, Franky Morbidelli und Aprilia-Ass Marco Bezzechi. Honda-Piloten überrascht erneut.

Bei einer Lufttemperatur von 35 Grad ging das MotoGP-Feld auch am Nachmittag zeitig auf den Kurs. Da der Thailand-Test auf zwei Tage begrenzt ist und etliche Teams noch mitten in der Kernerprobung der 2025er-Einsatzbikes stehen, ist jede Testrunde wertvoll.

Ducati beendet den Tag 1 da, wo sich der Hersteller aus Bologna über drei Tage in Sepang hingearbeitet hat – an der Spitze. Auf der kombinierten Zeitenliste blieb die 1:29,649 min als Bestzeit von Gresini-Pilot Alex Marquez lange stehen. Doch im Finale war es dann Bruder Marc, der sich und das Ducati-Werksteam mit klarer Bestzeit an die Spitze brachte.

Auch die Werks-GP25 liegt in Reichweite. Pecco Bagnaia beendet Tag 1 auf Rang (+0,844 sec). Start erneut auch VR46-Fahrer Morbidelli, der im Finale bis auf Rang 3 nach vorne fuhr.

Ein geteiltes Bild zeigt zur Halbzeit des Buriram-Tests im Aprilia-Lager. Sehr gut zurecht kommt Marco Bezzecchi. Der Neuzugang ließ sich auch nicht von einem Ausritt verunsichern. Bezzecchi mischte über den ganzen Tag an der Spitze mit. Am Ende verdrängte «Bezz» Pedro Acosta und ist damit als Vierter bester Nicht-Ducati-Pilot.

Die nächste Maschine aus Noale taucht dann erst auf Position 15 auf. Rookie Ai Ogura verlor rund 0,7 s auf Bezzecchi. Wenig überraschend liegt der verletzte Rückkehrer Raul Fernandez noch hinter dem Neuling – Platz 19 für die zweite Trackhouse-Aprilia.

Auch KTM ist in zwei Lager gespalten. Die RC16-Kenner Acosta und Binder liegen auf 5 und 9 und damit weiter vorne als zuletzt in Malaysia. In der letzten halben Stunde ging der Südafrikaner Binder in Kurve 5 zu Boden, die Nummer 33 blieb unversehrt. Die beiden KTM-Einsteiger Vinales und Bastianini liegen erneut eng beisammen – jedoch nur auf den Rängen 16 und 18.

Die vielleicht größte Überraschung: Luca Marini. Dass Honda nach dem starken Auftritt in Sepang aufholt, war abzusehen, dass der zuletzt stets langsamste Pilot der RC213V auf Platz 6 fährt, dagegen nicht. Der Italiener setzte wie die Honda-Kollegen mehrere Varianten ein. Marinis 1:29,928 min ist gerade einmal 0,3 sec langsamer als die Tagesbestzeit von Alex Marquez. Zum Vergleich: Im Qualifying vor 4 Monaten war Marini nicht unter die Marke von 1:30 min gefahren. Zarco als Referenz im Honda-Lager hatte im Q2 eine 1:29,797 min herausgepresst. Zarco seinerseits legte im Schlussspurt von Tag 1 ebenfalls nach. Der LCR-Pilot rangiert hinter Marini auf Rang 7– und vor Pecco Bagnaia!

Im Vergleich zum letzten Test in Malaysia, als Yamaha in jeder Session im Rampenlicht stand, geht es in Thailand unauffällig zu. Bester M1-Akteur ist Pramac-Athlet Jack Miller auf Rang 10. Alex Rins und Fabio Quartararo folgen auf 12 und 13.

Trotz Heimvorteil kämpfte Rookie Somkiat Chantra noch mit der MotoGP-Honda. Der Held der Thailänder verlor als Letzter der Stammpiloten gut 1,5 s auf die Bestzeit.