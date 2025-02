Buriram-Test, 13 Uhr: Marc Marquez kratzt am Rekord

Die Marquez-Brüder Marc und Alex geben auch am zweiten und letzten MotoGP-Testtag in Buriram den Ton an. Die Zeiten sind auf sehr hohem Niveau, alle fünf Hersteller fahren in den Top-10.

Am Donnerstag ist der zweite und letzte Testtag auf dem Chang Circuit in Buriram, 400 km nordöstlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Gefahren wird erneut von 10 bis 18 Uhr, mit 20-minütiger Unterbrechung um 13 Uhr, dann dürfen die Fahrer Probestarts machen. Buriram ist gegenüber MEZ sechs Stunden voraus.

Nach 15 min blieb Alex Marquez (Gresini Ducati) am Donnerstagmorgen mit 1:29,683 als Erster unter 1:30 min und wurde kurz darauf von Marco Bezzecchi (Aprilia) überflügelt.



Nach einer knappen halben Stunde kratzte Bezzecchi mit 1:29,244 min an der Bestmarke vom Mittwoch, für die Marc Marquez (Ducati Lenovo) in überragender Manier mit 1:29,184 min gesorgt hat.

Um 11 Uhr war es so weit: Alex Marquez fuhr mit 1:29,034 min die bis dahin schnellste Runde bei diesem Test, der Streckenrekord von Pecco Bagnaia (Ducati) gerät in Reichweite. Dieser steht seit Ende Oktober 2024 bei 1:28,700 min.

Marc Marquez gelang zum Mittag eine fabelhafte Runde in 1:28,855 min, er knackte bei 55 Grad Celsius Asphalt- und 33 Grad Lufttemperatur als Erster in diesem Test die 1:29er-Marke und liegt nur noch 0,155 sec hinter der Rekordrunde.

Am Mittwoch sahen wir zwar drei Ducati-Piloten an der Spitze, doch alle Hersteller schafften es mit mindestens einem Fahrer in die Top-10.



In der ersten Session am Donnerstag präsentierte sich uns ein ähnliches Bild: Auf die Marquez-Brüder an der Spitze folgt Pedro Acosta aus dem Team Red Bull KTM, dann kommen Aprilia-Werksfahrer Bezzecchi und der zweifache Champion Pecco Bagnaia, der nach missglücktem Mittwoch laut eigener Aussage «bei null beginnen» musste. Joan Mir liegt mit der besten Honda auf Platz 8, Fabio Quartararo mit der Yamaha auf Position 10.

Bis auf Fabio Di Giannantonio (Schlüsselbeinbruch links) und Jorge Martin (Hand und Fuß gebrochen) sind beim letzten Vorsaisontest in Buriram alle Stammpiloten dabei. Statt Martin ist für Aprilia Test- und Ersatzfahrer Lorenzo Savadori unterwegs.

Zeiten MotoGP-Test Buriram (13. Februar), 13 Uhr:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:28,855 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,179 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,278

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,389

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,523

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,599

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,781

8. Joan Mir (E), Honda, +0,875

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,877

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,963

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,975

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,027

13. Luca Marini (I), Honda, +1,029

14. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,158

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,363

16. Maverick Vinales (E), KTM, +1,403

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,610

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,661

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,710

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,742

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,672