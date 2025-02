Morbidelli: «Ein Haufen leidenschaftlicher Jungs»

Franco Morbidelli (Ducati) beendete den MotoGP-Test in Buriram auf Rang 7. Mit seiner Vorsaison ist der Italiener zufrieden – mit der starken VR46-Truppe an seiner Seite hofft er auf ein großartiges Jahr 2025.

Beim zweitägigen MotoGP-Test in Buriram landete VR46-Pilot Franco Morbidelli auf Platz 7. Auf Marc Marquez hatte er 0,599 sec Rückstand. Insgesamt war der Römer in den fünf Testtagen in Malaysia und Thailand immer bei den Schnellsten dabei. «Ich bin sehr zufrieden – es war der letzte Tag einer vielversprechenden Vorsaison. Mit dem neuen Team sind wir großartig gestartet, wir arbeiteten sehr gut und haben eine gute Stimmung in der Crew. Wir haben uns bestmöglich auf die Saison vorbereitet», ist Morbidelli zuversichtlich.

In Buriram konzentrierte sich Morbidelli auf die Vorbereitung auf das Rennwochenende Anfang März. «Unser Long-Run in diesen heißen Bedingungen, um eine Renndistanz zu simulieren, war sehr gut. Unsere Pace war anständig», meinte er. «Es sieht danach aus, dass es auf dieser Strecke eine große und starke Gruppe hinter Marc gibt. Aber am Rennwochenende können sich noch viele Dinge ändern.»

Der 30-Jährige war nicht nur der erste Fahrer der VR46-Akademie, sondern auch deren erster Weltmeister – 2017 gewann er den Moto2-Titel. In einem vertrauten Umfeld soll an alte Erfolge angeschlossen werden. «Wir sind ein großer Haufen von leidenschaftlichen Jungs», grinste Morbidelli. «Abgesehen davon befinden sich in diesem Team viele Leute, die in diesem Sport Geschichte geschrieben haben. Wir sind eine starke Truppe.»

Wie bereit fühlt sich «Morbido» für das erste Rennwochenende? «Wir müssen uns noch verbessern, um an Marc heranzukommen, vor allem bei der Zeitenjagd», weiß Morbidelli. «Ich hoffe, es wird eine Saison mit großartigen Ergebnissen und viel Freude.»

© Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez Zurück Weiter