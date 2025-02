Bezzecchi mit schnellster Aprilia-Runde aller Zeiten

MotoGP-Ass Marco Bezzecchi war am Donnerstag in Buriram sehr schnell unterwegs – so schnell wie noch kein anderer Aprilia-Fahrer. Er und die RS-GP werden immer mehr zu einer Einheit, im Werksteam fühlt er sich wohl.

Am zweiten Tag des MotoGP-Tests in Buriram ging es flott zur Sache. Am Vormittag gingen die meisten auf Zeitenjagd – so auch Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi. Um 13 Uhr lag der Italiener in der Zeitenliste auf Rang 4 – mit 0,389 sec Rückstand auf den Schnellsten Marc Marquez.

Seine 1:29,244 min war die schnellste Rundenzeit, die je mit einer Aprilia auf dem Chang International Circuit gefahren wurde. «Sehr schön, das ist immer gut», meinte «Bez» dazu knapp. «Ich habe mich auf der Aprilia seit dem Barcelona-Test gut gefühlt. Die Umstellung benötigte seine Zeit, in manchen Bereichen passe ich mich immer noch an. Das Motorrad gab mir aber sofort ein gutes Vertrauen in die Front – das ist der Schlüssel, um sich schnell anzupassen. Es wird dann alles etwas einfacher.»

In welchen Bereichen hat Bezzecchi noch seine Probleme? «Mit neuen Reifen habe ich immer noch zu kämpfen und ich mache kleine Fehler. Das Bike verhält sich mit neuen Reifen anders, es ist nervöser. Somit ist die Anpassung noch nicht abgeschlossen», erklärte der 26-Jährige. Seine schnellste Runde erzielte er mit neuen Reifen, somit kann es sich nur um Details handeln, wo sich Bezzecchi noch anpassen muss.

Nach den fünf Testtagen in Sepang und Buriram kann Bezzecchi mit seinen Fortschritten auf der RS-GP zufrieden sein. «Es war eine positive Vorsaison – vor allem wenn man bedenkt, was in Malaysia passiert ist, mit der Verletzung von Jorge, wo wir danach alle besorgt waren. Ich war nervös, denn ich bin das erste Mal ein Werksfahrer, also wusste ich nicht wirklich was zu tun ist», schmunzelte der 26-Jährige. «Aber mir wurde sehr viel Vertrauen entgegengebracht und die gute Stimmung hat mich positiv gestimmt – das gab mir zusätzliches Vertrauen, um mein Bestes zu geben. Es ist eine positive Atmosphäre. Es ist komplett unterschiedlich zu dem, was ich gewohnt war. Ich habe so viele gute Leute um mich herum, die in der Box und zu Hause hart arbeiten. Ich bin sehr glücklich, ein Aprilia-Fahrer zu sein.»

Am ersten Tag des Buriram-Tests hatte Bezzecchi viele Teile zum Testen. Am Donnerstag widmet er sich vor allem der Vorbereitung auf die ersten Saisonrennen Anfang März.

Zeiten MotoGP-Test Buriram (13. Februar), 13 Uhr:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:28,855 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,179 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,278

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,389

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,523

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,599

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,781

8. Joan Mir (E), Honda, +0,875

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,877

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,963

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,975

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,027

13. Luca Marini (I), Honda, +1,029

14. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,158

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,363

16. Maverick Vinales (E), KTM, +1,403

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,610

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,661

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,710

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,742

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,672