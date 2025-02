Raul Fernandez: Verzicht auf OP verzögert die Heilung

Aprilia-Pilot Raul Fernandez hat viele Schmerzen und Mühen auf sich genommen, um beim MotoGP-Test in Buriram dabei zu sein. Der 24-Jährige aus dem Trackhouse-Team sieht das als Investition für den WM-Auftakt.

Sechs Tage nach seiner Fingeroperation schwang sich Raul Fernandez am Mittwoch in Thailand wieder auf seine MotoGP-Aprilia. Er betont, wie wichtig dieser Schritt für seine Genesung und seine Fitness für den WM-Auftakt in gut zwei Wochen auf gleicher Strecke in Buriram ist.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er am ersten Testtag mit 1,791 sec Rückstand auf den Schnellsten Marc Marquez (Ducati Lenovo) auf Platz 19 unter 21 Fahrern landete, an seine körperlichen Grenzen gehen musste und sich selbst als «zerstört» bezeichnete. «Wegen des Fingers und der Zehe links kann ich auf dem Bike nicht meine normale Position einnehmen, das ist nahezu unmöglich. Ich kann nicht entspannen und muss mit dem Fuß die ganze Kurve vorsichtig sein, das macht mich fertig.»

In der ersten Session am Donnerstag steigerte er sich um fast eine Sekunde und belegte mit einer Rundenzeit von 1:30,013 min den 14. Platz. «Ich hatte große Schmerzen, gleichzeitig bin ich aber sehr glücklich», erzählte Fernandez in der Mittagspause. «Mir tun nur der Finger und der Zeh weh, der Rest des Körpers fühlt sich gut an. Ich habe mich auf diese Saison gut vorbereitet. Jetzt geht es noch darum, meine neue Crew besser zu verstehen, ich habe drei neue Leute. Hätte ich den Test ausgelassen und wäre direkt zum Rennen gekommen, wäre das viel schwieriger gewesen. Zum Beispiel bei der Elektronik haben wir sicher drei Schritte nach vorne gemacht. Normal hätte meine Vorsaison aus fünf Testtagen bestanden, ich musste mit zwei klarkommen. Dadurch hat sich alles sehr komprimiert. Wir haben auf die Zeitenjagd verzichtet und arbeiten stattdessen lieber in Ruhe, um das Motorrad zu verstehen.»

«Ich bin bereit für das erste Rennen, die Abstimmung steht», unterstrich der 24-Jährige. «Hoffentlich bin ich bis dahin auch körperlich bei 95 oder sogar 100 Prozent. Meine Hand ist nach der Operation fast gut, der Zeh ist das größere Problem. Ich fliege nach dem Test nach Hause und werde versuchen, mich so gut wie möglich zu erholen und gesund zu werden. An der Zehe war keine Operation notwendig, deshalb braucht sie mehr Zeit zum Heilen.»