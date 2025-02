Bagger-Serie: Ex-MotoGP-Pilot wird Indian-Werksfahrer

Die besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika beliebte Rennserie «King of the Baggers» wird immer populärer. Nun wurde Öffentlich, dass ein ehemaliger MotoGP und Superbike-WM-Fahrer den Titel jagen wird.

Einen Tag nach dem Saisonfinale der MotoGP-WM 2024 in Barcelona gab es auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona einen Test- und Medientag der Marke Harley-Davidson. Dabei fuhren die Werksfahrer Kyle Wyman und James Rispoli sowie ehemalige GP-Fahrer wie Marco Melandri, John Hopkins und Randy Mamola einen der 240 Kilogramm schweren Twins. Im Anschluss wurde eine Partnerschaft zwischen der MotoGP und Harley-Davidson verkündet. Das Interesse der Rennserie dürfte auch Gesprächsthema der Verantwortlichen gewesen sein.

Bereits seit einigen Jahren ist die «King of the Baggers»-Serie Bestandteil des MotoGP-Rahmenprogramms beim US-GP in Texas auf dem «Circuit of the Americas». Nun überraschte die Marke Indian Motorcycles die Öffentlichkeit, als sie ihr Fahrertrio für die weiterhin in Amerika stattfindende Serie veröffentlichte.

Neben dem aktuellen Meister Troy Herfoss aus Australien und dem zweifachen Baggers-Champion Tyler O’Hara wird der Franzose Loris Baz auf dem Werksbike von Indian sitzen und um den Titel kämpfen. Der ehemalige Superbike-WM-Laufsieger auf Kawasaki und Ex-MotoGP-Pilot geht damit einen komplett neuen Weg, nachdem er im vergangenen Jahr noch für Ducati in der MotoAmerica-Superbike-Klasse am Start war. 50 MotoGP-WM-Läufe bestritt er in seiner Karriere.

«Der ‚King of the Baggers‘-Serie habe ich seit Anfang an meine Aufmerksamkeit geschenkt und nun ein Teil davon zu sein als ein Mitglied der legendären Indian Motorcycle Wrecking Crew ist wahrlich eine Ehre», erklärte der 32-Jährige.

Baz, der an über 200 Superbike-WM-Läufen für Kawasaki, Yamaha, BMW und Ducati teilgenommen hat, ist voller Vorfreude auf die neue Saison. «Während ich Superbike gefahren bin, konnte ich aus erster Hand beobachten, was Troy und Tyler mit der Indian Challenger angestellt haben», so der Franzose. «Ich bin sehr aufgeregt, diesem Meisterteam beizutreten und zusammen 2025 einen weiteren Titel zu jagen».

Hersteller Indian bietet seinen Fahrer ein ziemlich beeindruckendes Bonusprogramm. Für den Titelgewinn erhält der Pilot 20.000 US-Dollar Preisgeld und ein Indian-Bike im Wert von 28,499 US-Dollar. Pro Sieg verspricht die Firma mit Sitz in Minnesota eine Belohnung in Höhe von 3.000 US-Dollar. Die Saison umfasst sieben Rennwochenende, Saisonstart ist im Rahmen der Daytona-200-Veranstaltung am ersten März-Wochenende.