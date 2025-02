Tardozzi (Ducati): Motor, Chassis und Aero von 2024

Das Ducati-Werksteam entschied sich in dieser Woche gegen den Einsatz des neuen 2025er-Motors in der Desmosedici. Doch auch was Chassis und Aero betrifft, wird es zunächst keine Neuteile geben, so Davide Tardozzi.

Marc Márquez beendete den Buriram-Test der MotoGP-Klasse am Donnerstag mit der klaren Bestzeit. Auch in der Pace scheint der achtfache Weltmeister in einer eigenen Liga für sich zu sein, generell steht Ducati nicht schlecht da. Dennoch wurde nun klar, dass der neuentwickelte Motor für die GP25 nicht zum Einsatz kommen wird. Ducati wird in den kommenden zwei Jahren mit dem Aggregat der Saison 2024 antreten – die Motorenentwicklung für Ducati, KTM und Aprili ist bis Ende 2026 eingefroren.

«Ja, die Entscheidung ist gefallen, wir werden in den beiden kommenden Jahren den Motor aus 2024 verwenden», erklärte Ducati Lenovo Teammanager Davide Tardozzi. «Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, das 2024er-Motorrad zu verbessern. Wir haben das sehr akribisch versucht, aber letztendlich haben wir nicht das gefunden, was wir uns erhofft hatten. Gigi möchte keine Risiken eingehen. Für den Saisonstart wird es sicher im Werk harte Arbeit verlangen, um für alle drei Fahrer diesen Motor vorzubereiten, aber das werden wir schaffen.»

Auch Chassis und Aerodynamik kommt zunächst nicht zum Einsatz, das bestätigte der Italiener. «Nachdem wir hier die Entscheidung getroffen haben, den Motor von 2024 in Zukunft zu verwenden, werden wir das neu entwickelte 2025er-Chassis und das neue Aero-Paket beim Jerez-Test erneut ausprobieren und dann entscheiden wie wir die Saison fortsetzen werden. Wir werden die Saison mit dem 24er-Chassis und der ebenfalls im letzten Jahr eingesetzten Aerodynamik beginnen», erklärte Tardozzi.

Was ist dann überhaupt neu an der GP25? Dazu der Teammanager: «Einige Dinge in der Elektronik und auch an der Suspension werden zum Saisonstart neu sein, es werden die 2025er-Dinge am neuen Bike sein.»

Das bringt besonders die Piloten auf GP24-Bikes in aussichtsreiche Positionen. Alex Márquez und Franco Morbidelli glänzten bei den Wintertests mit einigen Bestzeiten auf ihren letztjährigen Bikes. «Natürlich ist es so, dass die Fahrer auf den GP24-Bikes wie Alex Márquez oder Morbidelli mit dem ausgereiften Paket stark in die Saison starten können», betonte Tardozzi. «Wir bleiben aber der Meinung, dass die Ducati-Kundenteams hilfreich und sehr schnell sind. Aber am Ende treten wir gegen die anderen Hersteller an und nicht gegen uns selbst.»

«Ich bin glücklich, dass die Zugeständnisse für zum Beispiel Yamaha und Honda Fortschritt bringen und ich glaube, dass Dorna da eine gute Entscheidung gefällt hat und gute Arbeit geleistet hat. Fabio wächst über sich hinaus, Acosta ist da und ich bin auch glücklich für Marco Bezzecchi», lobte er seine Kontrahenten.

Sorgen macht sich Tardozzi jedoch vor der neuen Saison keine. «Ich bin sehr sicher, dass unsere Fahrer in jedem Rennen um den Sieg fahren werden und die Meisterschaft gewinnen. Ich kenne unsere Gegner, sie haben starke Fahrer und gute Ingenieure – viele davon kommen von Ducati. Sicher kommen ein paar Rennen, die wir nicht gewinnen, aber wir müssen Punkte sammeln. Die Meisterschaft ist wichtiger als jedes Rennen zu gewinnen.»