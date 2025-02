Zeittraining: Alex Marquez 1. – Drama für Bagnaia

Wie erwartet ging es beim ersten Zeittraining der Saison heiß her. Alex und Marc Marquez stellten sich an die Spitze. Während Pedro Acosta als Dritter für Jubel bei KTM sorgte, floppte die Mission von Pecco Bagnaia.

Nachdem Marc Marquez die zweitägigen Tests auf der GP-Piste von Buriram als schnellster MotoGP-Pilot beendet hatte, war es keine Riesenüberraschung, dass der Spanier mit der Startnummer 93 auch die erste Trainingssitzung in Thailand an der Spitze beendet hatte.

Pedro Acosta, im Test ebenfalls gut aufgestellt, im FP1 aber nur auf 16 geführt, sorgte in dem mit Hochspannung erwarteten ersten Zeittraining des Jahres für die erste Richtzeit. Nach einer Viertelstunde in der wichtigen Session, die bereits über den Einzug in Qualifying 2 entscheidet, lag Acosta vor Marc Marquez und dem befreit auffahrenden Honda-Pilot Joan Mir. Ducati-Werksfahrer Marquez rückte dann in Richtung der Verhältnisse mit einer neuen Bestzeit zurecht.

Hinter drei weiteren Ducati-Piloten, angeführt von Pecco Bagnaia auf Rang 4, folgten mit Brad Binder, Fabio Quartararo und Marco Bezzecchi wieder Athleten unterschiedlicher Marken. An der Vielfalt änderte sich zunächst nichts: Zur Halbzeit der einstündigen Sitzungen lagen alle fünf Marken in den Top-10.

Gut unterwegs auch die Rookies: Fermin Aldeguer als bester Neueinsteiger lag zur Halbzeit auf Platz 12, Ogura und Chantra auf 14 und 17. Jack Miller, der im freien Training in den Top 5 unterwegs war, schmiss seine M1 in der ersten Hälfte der Session hin, blieb aber unversehrt.

Die Fortschritte von Honda dokumentierte einmal mehr Johann Zarco. 25 Minuten vor Ende der Session drehte der Franzose eine 1:29,624 min – und war damit Schnellster. Mit dieser spannenden Konstellation ging es bei 56 Grad Asphalttemperatur im wahrsten Sinne in die heiße Phase der WM.

20 Minuten vor Ende des Zeittrainings zeigte sich dann aus den Monitoren ein lange nicht mehr gesehenes Bild. Nach starken Runden von Luca Marini und Joan Mir lagen drei Honda RC213V unter den besten 5. Doch vom Rundenrekord lag der Führende Zarco zu diesem Zeitpunkt noch rund 0,8 sec entfernt.

Als die letzten zehn Minuten anstanden, verwandelte sich der Zeitenmonitor in ein Meer aus Sektor-Bestzeiten. Acosta, Marc Márquez, Alex Márquezund Morbidelli schossen an die Spitze. Erstmals meldet sich Vizechampion Pecco Bagnaia zu Wort. Die Nummer 63 verbesserte sich zu Beginn des Schlussspurts auf Rang 9.

Im letzten Trommelwirbel wurden die Top-10 noch einmal komplett neu sortiert. Mit Alex Marquez zog die Gresini-Kunden-Ducati als schnellstes Bike in Qualifying ein. Nur 0,052 s dahinter Alex Márquez. Platz 3 geht an Pedro Acosta. Marco Bezzecchi schoss bis Rang 2, schmiss seine RS-GP dann eine Runde später weg und fiel damit auf Platz 4.

Eine kleine Sensation deutete sich mit der Leistung von Trackhouse-Pilot Ai Ogura an. Der Rookie lag fünf Minuten vor Ende auf Position 10. Es kam noch besser: Ogura verbesserte sich nochmals und zog als Neunter in seinem ersten Zeittraining direkt ins Q2 ein.

Ein großes Drama ereignete sich für Pecco Bagnaia. Beim Versuch einer neuen Bestzeit wurde der Italiener von seinem Kumpel und Ducati-Kollegen Franky Morbidelli behindert. Durch den Vorfall verpasst der Ducati-Werksfahrer auf Platz 13 den Q2-Einzug.

Bester Honda-Pilot wird Joan Mir auf Rang 6, Fabio Quartararo steuert die schnellste Yamaha M1 auf Rang 8. Damit liegen alle Marken in den Top 8.

Vor Aprilia-Testfahrer Savadori, der Jorge Martin ersetzt, landetet die beiden Rookies Aldeguer und Chantra.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining:

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:29,020 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,052 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,242

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,247

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,286

6. Joan Mir (E), Honda, +0,378

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,442

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,465

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,577

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

11. Maverick Viñales (E), KTM, +0,661

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,675

13. Francesco Bagnaia (I), +0,691

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,726

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,733

16. Luca Marini (I), Honda, +0,767

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,962

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,965

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,249

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,266

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,004