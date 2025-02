Morbidelli über Bagnaia: «Klar, dass er sauer war»

Franco Morbidelli (Ducati) beendete das MotoGP-Zeittraining in Buriram auf Rang 5. Für eine gefährliche Situation mit Pecco Bagnaia kassierte er eine Grid-Strafe für den Grand Prix. Diese ist für ihn gerechtfertigt.

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli konnte seine gute Form aus den Vorsaisontests in das erste Rennwochenende in Buriram mitnehmen. Im Zeittraining am Freitagnachmittag fuhr der die fünftschnellste Zeit. Am Ende der Session kassierte er wegen einer gefährlichen Situation mit Pecco Bagnaia (Ducati) eine Grid-Strafe – er wird im Grand Prix am Sonntag um drei Startplätze zurückversetzt.

Bagnaia befand sich auf einer letzten schnellen Runde, um noch den direkten Einzug ins Q2 zu schaffen, als ihm in Kurve 4 plötzlich Morbidelli im Weg stand. Der Vizeweltmeister musste die Runde abbrechen und muss als 13. des Zeittrainings am Samstag im Q1 antreten.

«Es war ein guter Tag, aber er hat einen schlechten Beigeschmack, weil ich für die Episode mit Pecco eine Strafe bekommen habe. Es fühlt sich bittersüß an», haderte Morbidelli vor den versammelten Journalisten und schilderte die Situation: «Die Strafe ist aber fair, denn es war wegen mir eine gefährliche Situation, obwohl viele Dinge dazu geführt haben. Als ich in Kurve 3 vorbeikam, waren sie noch damit beschäftigt das Bike von Bezzecchi wegzuschaffen, aber es gab keine gelben Flaggen. Trotzdem haben die beiden Fahrer vor mir in Kurve 4 verlangsamt – sie sind in diesem Sektor bis zu sieben Sekunden langsamer gefahren als normalerweise. Also habe ich auch verlangsamt und plötzlich war Pecco hinter mir. Diese Runde war für ihn sehr wichtig, um noch den direkten Einzug ins Q2 zu schaffen. In dieser gefährlichen Situation hätte vieles passieren können. Also ist die Strafe meiner Ansicht nach gerechtfertigt.»

War die Situation gefährlich, weil vor allem keine gelben Flaggen geschwenkt wurden? «Fünf Sekunden früher wurden dort noch gelbe Flaggen geschwenkt, nachher nicht mehr – es war grenzwertig. Es hat keiner Schuld daran, es ist die MotoGP und es war am Limit.»

Bagnaia war nach dem Vorfall wütend, weil seine Runde zerstört war. Die beiden Fahrer der VR46-Akademie sind normalerweise gute Kumpels. «Es war klar, dass er sauer war – wenn die einzige Runde, um ins Q2 aufzusteigen, zerstört wird, weil plötzlich jemand vor dir auftaucht. Ich verstehe seine Wut vollkommen», betonte Morbidelli. «Aber nachdem wir gesprochen haben und er in den Fernsehbildern die beiden Fahrer vor uns sah, verstand er die Situation. Es war eine chaotische Situation.»

Was bedeutet die Strafe für seine Herangehensweise beim Grand Prix am Sonntag? «Weil ich um drei Startplätze zurückversetzt werde, müssen wir morgen noch besser sein, um im Qualifying in den Top-3 zu landen», so der 30-Jährige. Morbidelli hatte nach der Verhängung der Strafe auch die Möglichkeit mit der Rennleitung zu sprechen. «Ich habe mit Simon Crafar gesprochen. Ich bin ein Fan von ihm und versuchte, professionell zu sein – er ist ein guter Charakter im Paddock. Aber die heutige Strafe half mir dabei, professionell zu sein», schmunzelte «Morbido».

Morbidelli hat sich die Fernsehbilder auch mit den Stewards angesehen. Dort war klar zu erkennen, dass er aufgrund der vor ihm fahrenden Piloten verlangsamen musste. «Ja, aber die gefährliche Episode ereignete sich mit mir», war Morbidelli einsichtig. «Ich war der Letzte der Gruppe und ich bin langsam gefahren. Wenn ich in dieser Situation cleverer reagiert hätte und beim Verlangsamen sofort aus dem Weg gegangen wäre, dann hätten vielleicht die beiden Fahrer vor mir eine Strafe kassiert.»

Abgesehen von diesem Vorfall war seine Leistung im Zeittraining sehr gut – er konnte erneut um die vorderen Plätze kämpfen. «Das Positive am heuten Tag ist, dass wir schneller waren als im Test. Ich hatte ein noch besseres Gefühl – das ist das Wichtigste.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining:

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:29,020 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,052 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,242

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,247

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,286

6. Joan Mir (E), Honda, +0,378

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,442

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,465

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,577

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

11. Maverick Viñales (E), KTM, +0,661

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,675

13. Francesco Bagnaia (I), +0,691

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,726

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,733

16. Luca Marini (I), Honda, +0,767

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,962

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,965

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,249

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,266

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,004

Ergebnisse MotoGP Buriram, FP1:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:29,423 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,158 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,342

4. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,417

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,428

6. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,496

7. Alex Marquez (E), Ducati, +0,521

8. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,595

9. Maverick Vinales (E), KTM, +0,631

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,718

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,796

12. Luca Marini (I), Honda, +0,810

13. Joan Mir (E), Honda, +0,818

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,846

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,918

16. Pedro Acosta (E), KTM, +0,962

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,048

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,114

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,217

20. Enea Bastianini (I), KTM, +1,299

21. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,617

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,421