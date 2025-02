Vinales (KTM/11.): «Verbessere mich in jeder Session»

KTM-Tech3-Neuzugang Maverick Vinales verpasste den direkten Einzug in Q2 um nur 0,073 sec. Der MotoGP-Routinier schien dennoch positiv überrascht vom Speed mit der noch ungewohnten KTM RC16.

In beiden Sessions am ersten Tag des MotoGP-Auftakts in Thailand verlor KTM-Tech2-Neuling Maverick Vinales gut 0,6 s auf die Bestzeit, die jeweils von einem der Marquez-Brüder gehalten wurde.

Während der Rückstand den erfahrenen Vinales im freien Training mit Rang 9 als besten RC16-Piloten zurückgelassen hatte, bedeutete das Zeitdelta am Nachmittag den ersten Platz außerhalb der angestrebten Top-10. Auch war Youngster Pedro Acosta klar schneller unterwegs als der 30-jährige Vinales.

Laut Vinales verlief der erste Tag sehr positiv, über den sehr knapp verpassten Einzug ins Q2 ärgerte er sich aber doch: «Verdammt, es war am Ende soooo knapp. Aber dafür, dass ich hierher gekommen bin ohne eine genaue Vorgabe für dieses Training, lief es gut. Es geht weiterhin um den Lernprozess mit dem Motorrad. Und dazu kann ich sagen, dass wir uns auch heute weiter verbessert haben. Bislang ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, immer eine Verbesserung herausspringt.»

Besonders erfreut war Vinales über einen Aspekt: «Ich bin super zufrieden mit den Fortschritten beim Bremsen. Jetzt fühlt sich alles sehr natürlich an, ein klarer Fortschritt. Ich bleib dabei: Wenn wir genauso weiterarbeiten, dann werden wir unser Ziel erreichen, nach vorne zu kommen. Was mit mehr Erfahrung möglich ist, haben wir am Nachmittag auch bei Pedro und Brad gesehen. Sie konnten sich damit deutlich verbessern. Bei mir sind die Schritte noch kleiner, aber es geht weiter voran.»

Angesprochen auf die enorme Hitze – im Zeittraining zeigten die Instrumente 38 Grad Luft- und 56 Grad Asphalttemperatur – sagte der Pilot aus Figueres: «Um ehrlich zu sein, in den vergleichsweise kurzen Sessions im Training ist es auszuhalten. Die Wahrheit, auch wie gut das Bike die Temperaturen verdauen kann, die erleben wir dann am Sonntag über die große Distanz.»

Am Samstag hat Vinales noch die Chance, seinen Startplatz weiter zu verbessern. Doch um in Q2 zu gelangen, müssen Großkaliber wie KTM-Kollege Binder und Vizeweltmeister Bagnaia bezwungen werden.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining:

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:29,020 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,052 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,242

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,247

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,286

6. Joan Mir (E), Honda, +0,378

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,442

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,465

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,577

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

11. Maverick Viñales (E), KTM, +0,661

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,675

13. Francesco Bagnaia (I), +0,691

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,726

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,733

16. Luca Marini (I), Honda, +0,767

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,962

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,965

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,249

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,266

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,004