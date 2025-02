Alex Marquez (1.): «Er würde mir den Finger zeigen»

Alex Marquez (Ducati) war im MotoGP-Zeittraining in Buriram der Schnellste – in letzter Minute konnte er noch an Bruder Marc vorbeiziehen. Mit seinem Tag war er dennoch nicht vollends zufrieden – es fehle die Konstanz.

Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez präsentierte sich bei den Vorsaisontests in blendender Verfassung. In Sepang war er der Schnellste, in Buriram lieferte er sich mit Bruder Marc ein familieninternes Duell – der Jüngere hatte an beiden Tagen das Nachsehen und wurde Zweiter.

Im MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag auf dem Chang International Circuit folgte dann die Revanche. Der 28-Jährige schnappte seinem Bruder in letzter Minute Platz 1 weg. Mit seiner Bestzeit von 1:29,020 min war er um 0,052 sec schneller als Marc. Entsprach der Tag seinen Erwartungen? «Nein, es war stressig. Hinsichtlich der Position war es ein guter Tag, aber ich hatte heute nicht so ein gutes Gefühl», grübelte er. «Schon am Morgen hatte ich mit meiner Pace zu kämpfen, am Nachmittag ebenfalls.

Möglicherweise waren wir etwas zu optimistisch, um unser BasisBike zu verbessern. Nach den zwei Testtagen hier dachten wir, dass wir es am Freitag am Rennwochenende mit anderen Bedingungen noch einmal versuchen sollten. Aber es funktionierte nicht – ich fühle mich mit meinem Basis-Setup wohler. Wir haben den Speed, aber wir benötigen mehr Konstanz. Wir müssen unsere Rennpace verbessern – Marc ist dort sehr schnell. Wir müssen die Daten von ihm studieren und uns ansehen, in welchen Bereichen er den Unterschied macht.»

Trotz Bestzeit hatten sich er und die Gresini-Mannschaft am Freitag etwas verzettelt. Was sollte bei seiner GP24 noch verbessert werden? «Dass wir beim Bremspunkt mehr Stabilität und weniger Bewegungen im Bike haben.»

Was wäre, wenn er am Sonntag den Grand Prix vor Marc gewinnen würde? «Dann würde er mir viermal hintereinander den Finger zeigen», lachte Alex Marquez. «Es war schön, vor Marc zu sein, aber wenn man sich die Meisterschaft ansieht, dann haben wir momentan beide null Punkte. Wir müssen ruhig bleiben, wir haben viele Wochenenden vor uns. Das Qualifying wird sehr wichtig sein – vor allem hier, mit den heißen Temperaturen. In der ersten Reihe zu stehen, wird der Schlüssel sein – für den Sprint und den Grand Prix.»

Generell ist Alex Marquez mit seiner GP24 sehr glücklich. «Umso mehr du bei unserem Bike pushst, desto besser wird es. Wenn man langsam ist, hat man mehr Probleme. Aber wenn man schnell ist, gibt dir das Motorrad mehr Vertrauen», erklärte er. «Wir haben eine gute Basis, wir sollten uns davon nicht allzu weit entfernen – das haben wir heute dazugelernt. Am Samstag möchten wir einen weiteren Schritt machen, um mehr Konstanz zu haben.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining:

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:29,020 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,052 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,242

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,247

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,286

6. Joan Mir (E), Honda, +0,378

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,442

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,465

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,577

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

11. Maverick Viñales (E), KTM, +0,661

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,675

13. Francesco Bagnaia (I), +0,691

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,726

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,733

16. Luca Marini (I), Honda, +0,767

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,962

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,965

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,249

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,266

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,004

Ergebnisse MotoGP Buriram, FP1:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:29,423 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,158 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,342

4. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,417

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,428

6. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,496

7. Alex Marquez (E), Ducati, +0,521

8. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,595

9. Maverick Vinales (E), KTM, +0,631

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,718

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,796

12. Luca Marini (I), Honda, +0,810

13. Joan Mir (E), Honda, +0,818

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,846

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,918

16. Pedro Acosta (E), KTM, +0,962

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,048

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,114

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,217

20. Enea Bastianini (I), KTM, +1,299

21. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,617

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,421