Quartararo (8.): Schlechtes Gefühl, Ziel erreicht

Fabio Quartararo war auch beim ersten MotoGP-Zeittraining 2025 der schnellste Yamaha-Fahrer. Trotz Problemen schaffte er als Achter den direkten Einzug ins Q2. Und wieder ging ihm der Sprit aus.

Nach den guten Leistungen bei den Vorsaison-Tests in Sepang und Buriram hätte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo in das erste MotoGP-Wochenende 2025 durchaus optimistisch gehen können. Der Franzose übte sich jedoch stets in Zurückhaltung – er habe keine Ziele und keine Erwartungen.

Beim zweitägigen Test in Buriram hatte der Weltmeister von 2021 tatsächlich ein wenig zu kämpfen – er konnte damals kein gutes Gefühl für die Front aufbauen, was ihm für das Rennwochenende auf dem Chang International Circuit Kopfzerbrechen bereitete.

Im Zeittraining am Freitag reichte es für Platz 8 und den direkten Einzug ins Q2. Auf den Schnellsten Alex Marquez (Ducati) fehlten ihm 0,465 sec. «Ich hatte ein etwas besseres Gefühl für die Front als beim Test. Es war immer noch nicht sehr komfortabel, aber das Ziel war es, ins Q2 zu kommen – das haben wir erreicht. Zudem waren wir nur zwei Zehntelsekunden von Platz 3 entfernt, das war schon sehr gut», war der 25-Jährige zufrieden. «Bereits am Ende des letzten Jahres waren wir fast immer im Qualifying 2. Es ist besser, schon am Freitag ins Q2 zu kommen, denn das ist schwieriger zu erreichen, weil die Strecke von Tag zu Tag schneller wird. Bislang konnten wir uns immer verbessern, wenn wir am Freitag den Einzug ins Q2 geschafft hatten – hoffentlich auch dieses Mal.»

Welche Änderungen haben er und die Yamaha-Crew an der M1 vorgenommen, damit er ein besseres Gefühl für das Vorderrad bekommt? «Wir haben gar nichts geändert. Ich weiß es nicht, mit dem weichen Reifen war das Feeling etwas besser, mit dem harten Reifen hatte ich ein ähnliches Gefühl wie beim Test», gab Quartararo zu Protokoll. «Es wird nicht leicht, denn mit unserem Bike erzielen wir die schnellen Zeiten mit der Front und wir sind nicht wirklich dazu in der Lage, diese Stärke auszuspielen. Aber heute haben wir einen guten Job gemacht.»

«Das größte Problem letztes Jahr war, dass wir einen langsamen Motor hatten», ging Quartararo auf eine weitere Schwäche bei der Yamaha ein. «Ich möchte nicht sagen, dass unser Motor jetzt superschnell ist, aber er ist ein kleineres Problem als letztes Jahr. Die Leistung müssen wir nach wie vor steigern, weil wir mit weniger Aerodynamik als die anderen im Vergleich immer noch langsam sind», erklärte Quartararo. Yamaha befindet sich wie Honda im Konzessions-Rang D, weshalb der japanische Hersteller weiterhin Motor-Updates bringen darf. Wann kommt die nächste Ausbaustufe? «Möglicherweise beim Jerez-Test.»

Und was sich bei Quartararo langsam wie ein roter Faden durchzieht – ihm geht immer wieder mal der Sprit aus, so auch im Zeittraining in Buriram. «Es war nicht die Schuld des Teams», nahm er seine Crew gleich in Schutz. «Wir wollten zunächst nur drei Runden fahren, aber wir machten noch die Startversuche und wollten dann noch eine weitere Runde fahren – das habe ich dann nicht mehr geschafft.»

© Gold & Goose Willkommen in Buriram © Gold & Goose Training in Buriram © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining:

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:29,020 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,052 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,242

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,247

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,286

6. Joan Mir (E), Honda, +0,378

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,442

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,465

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,577

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

11. Maverick Viñales (E), KTM, +0,661

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,675

13. Francesco Bagnaia (I), +0,691

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,726

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,733

16. Luca Marini (I), Honda, +0,767

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,962

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,965

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,249

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,266

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,004

Ergebnisse MotoGP Buriram, FP1:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:29,423 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,158 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,342

4. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,417

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,428

6. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,496

7. Alex Marquez (E), Ducati, +0,521

8. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,595

9. Maverick Vinales (E), KTM, +0,631

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,718

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,796

12. Luca Marini (I), Honda, +0,810

13. Joan Mir (E), Honda, +0,818

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,846

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,918

16. Pedro Acosta (E), KTM, +0,962

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,048

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,114

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,217

20. Enea Bastianini (I), KTM, +1,299

21. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,617

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,421