Vor Argentinien-GP: VR46-Crew bei Comeback-Konzert

Die Schützlinge der VR46-Academy waren mit Mentor Valentino Rossi Special Guests beim Comeback-Konzert von Superstar Lorenzo Jovanotti. Kommende Woche geht es weiter nach Argentinien.

Bevor es für den Tross weiter auf die beschwerliche Amerika-Tour der MotoGP-WM geht, hat eine Abordnung der VR46-Riders Academy dieser Tage in ihrer unmittelbaren Heimat noch einen unbeschwerten Konzertabend abseits von Rennstrecke und Datenstudium genossen. Schauplatz war die Arena in Pesaro an der Adria.

Grund für den Ausflug war das vielumjubelte Comeback des italienischen Kult-Sängers Lorenzo Jovanotti nach einer längerer Abwesenheit von der Showbühne. Der italienische Musik-Superstar hatte vor zwei Jahren einen schweren Radunfall und war danach lange in der Rehabilitation. Nun war es wieder so weit: Der Nationalheld startete seine Tour mit mehreren Konzerten in Pesaro.

Angeführt wurde die VR46-Crew in Pesaro von Mastermind Valentino Rossi höchstpersönlich und seiner Partnerin Francesca. Rossi ist seit vielen Jahren mit Jovanotti eng befreundet und hat mit ihm auch viele gemeinsame Motorrad-Sessions abgehalten. Auch MotoGP-Vize-Weltmeister Pecco Bagnaia nutzte den Abend, um vor den nächsten Aufgaben nochmals richtig abschalten zu können.

Den Backstage-Bereich nach dem gefeierten Comeback-Konzert in Pesaro genießen durften auch Franco Morbidelli und Celestino Vietti. Ebenfalls dabei war mit Sänger Cesare Cremonini ein weiterer enger Freund von Rossi und seinen VR46-Kumpels. Cremonini sang in einer privaten Session sogar auf der Hochzeit für Pecco Bagnaia und seine Domizia im vergangenen Sommer.