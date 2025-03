Bezzecchi: VR46-Asphalt-Match mit Überraschungsgast

In Vorbereitung auf den Argentinien-GP verabredeten sich ein schneller Kern der VR46-Akademie zum Asphalttraining. Beobachtet wurden Marco Bezzecchi und Luca Marini von einem großen Namen der italienischen Musikszene.

Während MotoGP-Weltmeister Jorge Martin weiter an seinen Trainingsverletzungen laboriert und auch Runde 2 der WM am kommenden Wochenende in Argentinien verpassen wird, bereiten sich 21 unversehrte Stammfahrer auf die Abreise nach Südamerika vor.

Einen neuerlichen Ausflug unternahm ein wesentlicher Teil der Akademie-Mannschaft. Treffpunkt war diesmal nicht das VR46-Hauptquartier in Tavullia, sondern die Mini-Bike- und Kartstrecke von Viserba.

Marco Bezzecchi, Luca Marini, Celestino Vietti und Andrea Migno tobten sich einen Tag auf ihren Mini-Rennern aus. Dabei ging es nicht allein um ein paar spaßige Runden – der Tag wurde als seriöse Asphalt-Trainingseinheit genutzt. Entsprechend zügig ging es zur Sache. Zwar wurde keine Rundenzeit kommuniziert, doch weder Aprilia-Werkspilot Bezzecchi noch Honda-Ass Marini ließen Zweifel an der Ernsthaftigkeit aufkommen.

Angesprochen auf das Risikomanagement – Stichwort Jorge Martin – gab sich Spaßvogel Bezzecchi professionell ehrlich: «Wir sind sehr viel auf dem Motorrad und es ist wichtig für uns. Doch es macht einen sehr großen Unterschied, ob wir auf dem MotoGP-Bike sitzen oder mit den Jungs der Akademie trainieren. Ich würde niemals ein zu großes Risiko eingehen – aber ich bin mir auch hier der Gefahr bewusst.» Alle Piloten der Akademie überstanden das Test-Event ohne Blessuren.

Bei herrlichsten Bedingungen an der Adriaküste wurde die kleine Piste zu einem kleinen Italo-Starttreff. Während «Bezz» mit den Kollegen die Gummis wimmern ließ, staunte Popmusiker Lucio Corsi als Zaungast über die Künste der VR46-Athleten.

Corsi genießt in Italien Kultstatus. Der Sänger aus der Toskana wird seine Nation beim diesjährigen Eurovision Eurovison-Songcontestn. Das Mega-Event findet am 17. Mai in Basel statt – mit Lucio Corsi.

Das Interesse der Musikwelt in Italien an den Rennpiloten lebt auch in die andere Richtung. «VR46» war fast zeitgleich Gast beim Comeback von Jovanotti in Pesaro. Ob die musikalisch inspirierten VR46-Piloten am kommenden Wochenende Zeit für einen Tango haben werden, ist anzuzweifeln. Für Marco Bezzecchi geht es um viel – er kehrt an jenen Ort zurück, an dem er 2023 erstmals als Sieger der MotoGP gefeiert wurde.