Bagnaia nachdenklich: Bringt Argentinien die Wende?

Das erste Gesetz des Rennsports wirkt: Nach dem grandiosen ersten Doppelaufschlag von «MM93» in Thailand steht Francesco Bagnaia im Schatten seines Teamkollegen. Der MotoGP-Vize-Champion braucht ein Erfolgserlebnis.

Es waren nur hundertstel die Pecco Bagnaia fehlten, um das Tempo des Siegers und Teamkollegen Marc Marquez mitzugehen. Über 26 Runden auf fast 60 Grad heißem Asphalt summierte sich der Vorteil des Spaniers auf exakt 2,398 sec. Nur gut 1,7 s waren es auf den zweiten Rang. Doch obwohl die Marquez-Brüder über das gesamte Rennwochenende in Sichtweite waren, war der Auftakt in Thailand doch eine herbe Niederlage für den Doppelweltmeister.

Noch eindringlicher schmerzt das Resultat des Auftakts vor dem Hintergrund der Ambitionen der noch frisch zusammengelegten Kollegen bei Ducati Lenovo. Während Marc Marquez den unbeschwerten Tiefstapler gibt, für den Siege nur ein glücklicher Bonus sind, hatte Pecco Bagnaia bereits am Tag des GP-Finales 2024 keinen Zweifel am harten Ziel für 2025 gelassen. Als Bagnaia eigenhändig die #1 von der Ducati kratzte, hatte er sich bereits in die Rückeroberung des Titels verbissen.

Auch wenn es die Situation für Bagnaia nicht besser macht, kam sie mit klarer Vorankündigung. Der Thailand-GP war zumindest für die Ducati-Piloten eine heißere Version des letzten Vorsaisontests. Bereits vor dem ersten Rennen war der neuen alten Nummer 63 klar, dass der Auftakt nicht nach seinen Wünschen verlaufen würde.

Weiter aufs Gemüt des Racers aus Turin drückt der Rennkalender. Sowohl der Austragungsort des Argentinien-GP als auch Austin in Texas gelten als Marquez-Strecken. Doch Pecco Bagnaia ist kein Freund alter Statistiken, sondern hat sich im Ducati-Werksteam zum nüchternen Analytiker entwickelt.

Es geht ab kommenden Freitag darum, seine Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen. Bagnaia gilt als sehr sensibler Pilot, der schnell versteht, auf welche Befehlstasten gedrückt werden muss, damit sein Renner die Ideallinie findet. Marc Marquez vertraut dagegen weit mehr auf die pure Intuition und findet das Limit in der einzigartig schnellen Marquez-Methode – über Stürze.

Mit der neuen Technik-Situation, die alle Ducati-Piloten auf nahezu identisches Niveau gebracht hat, wird die Herangehensweise der Desmo-Akteure eine entscheidende Rolle spielen. Von der Rennstrecke Termas de Rio Hondo gibt es genau keine aktuellen Daten – und zwar für kein Motorrad im MotoGP-Fahrerlager. Die letzten Aufzeichnungen sind 24 Monate alt. Hinzu kommt: Der letzte GP-Lauf fand auf nasser Straße statt.

Aufgrund der Neustart-Situation durch den ausgefallenen GP 2024 ergibt sich also eine radikal andere Situation als beim Saisonauftakt – dessen Rennpiste nur 10 Tage vor dem Saisonstart auch Teststrecke war.

Unter den Voraussetzungen spricht vieles für jene Piloten, die viel Erfahrung mit ihren Bikes und Teams vorzuweisen haben. Geht es um Gesamt-Kilometerauf der Ducati Desmosedici, ist Pecco Bagnaia die unangefochtene Nummer 1. Auf Rang 2 folgt Fabio Di Giannantonio, der immerhin seine vierte Saison auf einem Bike aus Bologna bestreitet.

Pecco Bagnaia gab nach der Hitzeschlacht von Buriram zu Protokoll, dass er sich für die kommenden Rennen stärker an seinem Teamkollegen orientieren müsse. In Argentinien allerdings dürfte es andersherum sein – die Ducati-Piloten werden sich auf die Daten und Aussagen des Vizeweltmeisters stürzen. In jedem Fall wird das einstündige Zeittraining am kommenden Freitag die vermutlich spannendste Session seit langem. Nie war das Feld der MotoGP enger beisammen – und auf einer Piste mit nur wenig verwertbaren Informationen. Alles andere als eine durchgewirbelte Rangordnung wäre eine Überraschung.

Um vor der Abreise nach Südamerika auf gute Gedanken zu kommen, setzte Ducati seinen wertvollen Mitarbeiter auf der Piste von Modena auf eine Panigale. Die Entspannungsübung überstand Bagnaia unbeschadet. Statt gegen sich selbst geht es nun wieder gegen den Teamkollegen und die WM zugleich.

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.