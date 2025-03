Marc Márquez ist zurück: Thailand-GP als Omen 11.03.2025 - 07:34 Von Michael Scott

© Gold & Goose Marc Márquez

Erst ein Rennen der MotoGP-Saison ist gefahren, aber der Große Preis von Thailand hat ein klares Bild abgegeben. Marc Márquez dominierte im ersten Rennen. Wer sich dahinter im Feld noch Hoffnungen machen darf.

Ein Rennen reicht nicht aus, um eine ganze Saison vorherzusagen. Aber der GP von Thailand war sicherlich ein Omen. Das offensichtlichste Omen war, dass der beste Fahrer der Welt auf dem besten Motorrad der Welt im besten Team der Welt nur ein Ergebnis haben konnte.



Marc Márquez unterstrich dieses Drehbuch mit der Pole-Position und zwei sicheren Siegen, sowohl im Sprint über die halbe Distanz als auch im Hauptrennen am Sonntag. Während des Rennens hatte er sogar Zeit, einen Gang zurückzuschalten und seinen jüngeren Bruder Alex für eine Weile vorbeizulassen – angeblich, um seinen Reifen aufzuwärmen (als ob 50 Grad Streckentemperatur nicht schon genug wären), aber für Zyniker war es nur ein Beweis dafür, wie leicht er es fand.



Im Gegensatz zum vorherigen «Weltbesten» Rossi, der es getan hätte, um die Show besser zu machen.



«Er hat mit uns gespielt», sagte Márquez‘ Ducati-Werkskollege Pecco Bagnaia, der es schaffte, zumindest die meiste Zeit vor den Kameras ziemlich unwahrscheinlich fröhlich zu bleiben. Obwohl sich das Trübsal in der Pressekonferenz nach dem Rennen zeigte, in der Marc und der Zweitplatzierte das Rampenlicht für sich beanspruchten.



Peccos einzige Stütze war die Behauptung, dass er einige der feineren Nuancen des überarbeiteten, wenn nicht sogar neuen Motorrads bei den Tests vor der Saison übersehen hatte, während Marc dies nicht getan hatte. «Wir haben am Freitag eine gute Abstimmung gefunden», sagte er. Zu diesem Zeitpunkt lag er bereits zurück, aber von nun an kann er daran arbeiten, besser zu werden.



Das Problem ist, dass Marc das auch kann. Und auf jeden Fall muss Bagnaia einen Weg finden, Alex auf der Satelliten-Gresini-Maschine zu schlagen. Alex hat mit dem Wechsel auf die GP24, die im Grunde der sogenannten GP25 gleicht, einen deutlichen Sprung in seine Komfortzone gemacht.



Natürlich können sich die Dinge ändern. Es sind Menschen, und selbst Marc kann menschlichen Fehlern zum Opfer fallen. Pecco hat Recht, die Hoffnung noch nicht aufzugeben.



Fast alle anderen sollten dies jedoch wahrscheinlich tun.



Titelverteidiger Jorge Martin tut dies definitiv, dank doppeltem – sogar dreifachem Pech. Das erste Pech war die Entscheidung, Ducati den Rücken zu kehren und zu Aprilia zu wechseln. Die anderen beiden waren schlicht und einfach: Er verletzte sich.



Zuerst beim Sepang-Test, möglicherweise etwas übereifrig, mit seinem neuen Motorrad loszulegen ... erlitt er relativ leichte, wenn auch potenziell problematische Brüche der rechten Hand. Der zweite war schwerwiegender und wieder einmal auf seine ganz eigene Art und Weise selbstverschuldet. Er stürzte schwer auf einer Supermoto, um zu sehen, ob seine frisch verschraubten Verletzungen dem Rennbetrieb beim ersten Rennen gewachsen wären. Diesmal brach er sich das linke Handgelenk – nicht nur den Radius, sondern auch einige der kleinen und langsam heilenden Handwurzelknochen, zu denen auch das problematische Kahnbein gehört.



Der vom Pech verfolgte Jorge könnte bis zum Beginn der europäischen Saison Ende April ausfallen und vielleicht vier Rennen verpassen. Das würde wirklich alle Hoffnungen zunichte machen.



Dies ist besonders entmutigend, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die neueste Aprilia nach einem umfangreichen Verbesserungsprogramm tatsächlich verbessert hat. Und man darf nicht vergessen, dass sie letztes Jahr neben einer Ducati das einzige Motorrad war, das Rennen gewonnen hat. Der neue Teamkollege Bezzecchi war nicht nur bei den Tests in Thailand Schnellster, sondern war am Sonntag auch Sechster.



Noch bedeutsamer war der Rookie des Aprilia-Satellitenteams, Ai Ogura, der gerade einen sicheren Moto2-Titel gewonnen hatte. Bei seinem ersten Einsatz auf einem MotoGP-Motorrad verblüffte der eiskalte Japaner alle und belegte im Sprint den vierten und am Sonntag den fünften Platz, wobei er weniger als 7,5 Sekunden hinter dem Sieger lag. Der viel erfahrenere Bezzecchi wurde Sechster, weitere 7,5 Sekunden dahinter.



Es gab wenig Ermutigendes für die KTM-Gang, die einfach nicht mithalten konnte, und Pedro Acosta stürzte am Sonntag zweimal bei dem Versuch, seinen früheren Status als «der nächste Márquez» wiederzuerlangen. Auch Maverick Viñales, der sich der finanziell angeschlagenen österreichischen Marke in der Hoffnung anschloss, als erster Fahrer in der Geschichte auf vier verschiedenen Marken zu gewinnen, hatte keinen Erfolg. Das scheint ein harter Job zu sein.



Am fröhlichsten waren zur Abwechslung die japanischen Teams, insbesondere Honda, dessen Motor- und Aero-Verbesserungen Früchte zu tragen scheinen. Mir lag auf dem siebten Platz, bevor er ausschied, und Zarco erbte die Position.



Nur eine Strecke mit ihren eigenen Besonderheiten – einschließlich eines flachen Layouts sowie harter Brems- und Beschleunigungsmanöver. Die bevorstehenden Strecken in Argentinien und den USA könnten die Dinge ändern. Aber nur hinter Marc ...



Trotzdem könnte ihm niemand böse sein, nach allem, was er durchgemacht hat. Selten war «Willkommen zurück» ein so willkommener Ruf.



Fußnote: Natürlich musste Marc seinen Vorderreifen wirklich aufwärmen, da das Problem mit dem Druck im Vorderreifen weiterhin besteht und das Rennen beeinträchtigt: Neben anderen Fahrern hat Marc bereits gelitten ... in Assen fiel er vom vierten auf den zehnten Platz zurück, als ein ähnlicher «Nach dir, Claude»-Zug fehlschlug. Michelin hatte Jahre Zeit, einen Reifen herzustellen, der mit dem zusätzlichen Stress des aerodynamischen Abtriebs zurechtkommt, aber sie suchen stattdessen weiterhin nach Ausreden. Ab 2027 wird Pirelli die Kontrolle über die Reifen übernehmen. Werden sie es besser machen?