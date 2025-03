Luca Marini (11.): «Aufgabe für die USA ist das Q2!» 17.03.2025 - 15:57 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Honda-Pilot Marini vor Yamaha-Werksfahrer Rins

Auch Honda-Pilot Luca Marini konnte in Argentinien bestätigen, dass seine Fahrt in die Punkte beim WM-Auftakt in Buriram kein Zufall war. Der Teamkollege von Joan Mir zeigte ein überzeugendes MotoGP-Rennen.