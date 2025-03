Morbidelli: Podium fürs Team und Prosecco-Heilung

Franco Morbidelli hat in Argentinien sein erstes Podium seit vier Jahren geholt. Er widmet es seinem Valentino-Rossi-Team. Dabei kämpfte der Italiener das Wochenende über erst mit Kopfschmerzen und Schwindel.

Mit seinem dritten Platz beim Argentinien-GP in Termas de Rio Hondo hat Franco Morbidelli sein erstes Podium seit vier Jahren klargemacht – und sein erstes mit dem Team von Valentino Rossi! Der Italiener ist nach dem Rennen stolz und emotional.

Morbidelli: «Vier Jahre haben wir darauf gewartet. Es ist ein unglaubliches Gefühl und war großartig. Das Team hat das verdient. Wir haben die Saison stark begonnen, von den Tests an und uns immer weiter verbessert und an unseren Schwächen gearbeitet. Wir müssen uns in einigen Punkten noch weiter verbessern. Die Startposition war nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte.» Morbidelli ging von Rang 8 an den Start. Trotzdem die Fahrt aufs Podium!

Morbidelli ist eines der Ur-Mitglieder der VR46-Akademie von Valentino Rossi. Es ist sein erstes Podium für das Team der MotoGP-Legende, ausgerechnet in Südamerika. Morbidellis Mutter stammt aus Brasilien.

Morbidelli: «Das ist sehr besonders. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt wo ich darüber nachdenke, macht es mich sehr emotional, mit dem Team das erste Podium zu holen, für das Team und in Südamerika. Es ist eine tolle Sache und eine tolle Kombination. Ich möchte dieses Podium dem ganzen Team widmen. Sie haben das verdient!»

Auch für Morbidelli selbst ist es ein besonderes Podium: sein erstes seit seinem dritten Platz in Jerez 2021.

Morbidelli stand im Rennen durch Francesco Bagnaia auf der Werks-Ducati direkt hinter ihm unter riesigem Druck. «Morbido»: «Ich wusste, dass wir einbrechen würden. Ich habe versucht, dranzubleiben. Genau wie in diesen vier letzten Jahren. Und das hat funktioniert. Darüber bin ich glücklich.»

Morbidelli fühlte sich im früheren Verlauf des Wochenendes krank, klagte über Schwindel und Kopfschmerzen. Nach dem Rennen sagte er: «Ich habe mich heute viel besser gefühlt als gestern.»

Und setzte mit einem Lachen nach: «Ich war in der Lage, diesen guten Prosecco zu trinken, um mich noch besser zu fühlen.» Gemeint ist die Flasche auf dem Podium für die Top-3. Heilung durch Erfolg, Podiums-Jubel und Prosecco also!

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +14,447

9. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

10. Joan Mir (E), Honda, +15,787

11. Luca Marini (I), Honda, +16,025

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

13. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

18. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Ogura 25. 6. Zarco 25. 7. Di Giannantonio 22. 8. Binder 19. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 12. 11. Mir 9. 12. Marini 9. 13. Bastianini 7. 14. Miller 7. 15. Quartararo 5. 16. Rins 4. 17. Viñales 3. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Aprilia 29. 3. Honda 26. 4. KTM 22. 5. Yamaha 12.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 31. 5. Trackhouse MotoGP Team 25. 6. LCR Castrol Honda 25. 7. Honda HRC Castrol Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 10. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 9. 11. Monster Energy Yamaha 9.