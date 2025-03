MotoGP-Ticker: Der Große Preis von Argentinien!

Die MotoGP kämpft in Termas de Rio Hondo

Ab 18.30 Uhr MEZ tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Grand Prix in Argentinien. Die große Frage vor dem GP von Las Termas: Geht die einzigartige Show der Marquez-Brüder auch im vierten Rennen weiter ?

Auch das dritte Rennen des Jahres war eine klare Angelegenheit der Marquez-Familie, wobei Marc Marquez mit dem dritten Triumph in Folge keine Zweifel an der Rangordnung aufkommen ließ. Dahinter erneut Vize-Champ Pecco Bagnaia, der sich tapfer schlug, aber auch in Las Termas bislang keine Chance auf den Sieg hatte.

Die größte Überraschung hatte aber Honda-Fahrer Johann Zarco mit Platz 4 abgeliefert. Seine Ansage für den GP: Da gehtnoch mehr!

Das erhofft sich auch die KTM-Fraktion. Pedro Acosta und Brad Binder wollen endlich den Sprung an die Spitze des Feldes schaffen. Brisanz in Südamerika, beim Großen Preis von Argentinien auf SPEEDWEEK.comr kommt der Einführungstext hin