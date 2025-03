Die MotoGP in den USA: Zeitplan für den Austin-GP

Am kommenden Wochenende findet in den USA der Red Bull Grand Prix of the Americas statt

Vom 28. bis 30. März findet in Austin das dritte Rennwochenende der MotoGP-Saison 2025 statt. Den Zeitplan für den «Red Bull Grand Prix of the Americas» gibt es hier im Überblick. Am Sonntag beginnt die Sommerzeit!

Am kommenden Wochenende gastiert die Motorrad-WM zum inzwischen zwölften Mal auf dem «Circuit of the Americas». Die 5,513 km lange Strecke, die nach den Entwürfen des berühmten F1-Architekten Hermann Tilke gebaut wurde, verläuft gegen den Uhrzeigersinn. Der «COTA» erstreckt sich bei elf Links- und neun Rechtskurven über einen Höhenunterschied von knapp 41 m. Seine längste Gerade misst 1200 m.

Der mit Abstand erfolgreichste MotoGP-Pilot in Austin ist Marc Marquez. Seit 2013 gewann der achtfache Weltmeister dort sieben Mal. Seinen letzten Sieg auf der kräfteraubenden Strecke holte der Spanier im Jahr 2021. Im letzten Jahr war Maverick Vinales in Texas das Maß aller Dinge – er siegte (damals noch auf Aprilia) sowohl im Sprint als auch im Grand Prix.

Marc Marquez reist mit vier Siegen im Gepäck in die USA – im Ducati-Werksteam war er in der MotoGP-Saison 2025 bislang der dominierende Fahrer. Auch für den Red Bull Grand Prix of the Americas ist der 32-Jährige der Favorit. Mit vier zweiten Plätzen hatte sein Bruder Alex Marquez den stärksten Saisonstart, seit er in der Königklasse der Motorrad-WM fährt. Interessant wird sein, ob Pecco Bagnaia in Austin seinem überragenden Teamkollegen Paroli bieten kann und ob VR46-Pilot Franco Morbidelli sein gutes Gefühl auf der GP24 auch in den USA unter Beweis stellen kann.

Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Grand-Prix-Wochenende in Austin nicht verpassen, müssen sie am Freitag und Samstag einen Zeitunterschied von sechs Stunden beachten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 21 Uhr MEZ (15 Uhr Ortszeit). In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden bei uns dann die Uhren um eine Stunde vorgestellt – die Sommerzeit beginnt. Gestartet wird der Grand Prix am Sonntag um 21 Uhr MESZ, weil die Ampeln in den USA bereits um 14 Uhr Ortszeit ausgehen.

Zeitplan für den Red Bull Grand Prix of the Americas 2025 (MEZ/MESZ):

Freitag, 28. März:

15:00 – 15.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

15.50 – 16.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

16.45 – 17.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

19.15 – 19.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

20.05 – 20.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

21.00 – 22.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 29. März:

14.40 – 15.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

15.25 – 15.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

16.10 – 16.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

16.50 – 17.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

17.15 – 17.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

18.50 – 19.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

19.15 – 19.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

19.45 – 20.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

20.10 – 20.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

21.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)

Sonntag, 30. März:

16.40 – 16.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

18.00 Uhr: Moto3-Rennen (14 Runden)

19.15 Uhr: Moto2-Rennen (16 Runden)

21.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)