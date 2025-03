Pedro Acosta (7.): «Wie ein Schneeball, der wächst»

Pedro Acosta beendete den MotoGP-Sprint auf dem Circuit of the Americas auf Rang 7. Der KTM-Pilot hatte sich nach seiner starken Qualifying-Performance mehr erhofft, wurde aber durch altbekannte Probleme eingebremst.

KTM-Ass Pedro Acosta ging von Startplatz 4 ins Rennen und verlor auf der schnellsten Achterbahn in Texas bereits in der Anfangsphase mehrere Positionen. Im Verlauf des 10-Runden Sprints lieferte er sich Zweikämpfe mit Joan Mir (Honda), Marco Bezzecchi (Aprilia) und KTM-Markenkollege Maverick Vinales. Den Sprint gewann Marc Marquez vor Alex Marquez und Francesco Bagnaia. Der 20-Jährige Spanier überquerte mit seiner KTM die Ziellinie mit rund 12 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

«Es war schwierig – wirklich schwierig», resümierte Acosta. «Wir hatten unerwartete Probleme. Im Qualifying sind wir viel konkurrenzfähiger als letztes Jahr, aber sobald das Rennen beginnt, fällt die Performance plötzlich ab.»

Schon in der ersten Runde geriet er in Schwierigkeiten. «Ich habe in Kurve 1 viele Positionen verloren und bin später in Kurve 19 weit gegangen, weil ich vorne keinen Grip hatte. Seit der ersten Runde hatte ich Probleme mit dem Vorderrad.»

Auch in Kurve 11 sei er mit Franco Morbidelli aneinandergeraten, ebenso mit Vinales. «Es war schwierig, das Motorrad zu stoppen», erklärte er. Die Schwierigkeiten im Sprint brachten den Youngster aus Murcia jedoch nicht aus der Ruhe – zu vertraut ist ihm das Problem: «Ich rede schon das ganze Jahr darüber. Jedes Mal, wenn ich in die Box komme, rede ich über Vibrationen. Es ist wie ein Schneeball, der immer größer wird.»

Acosta erklärte auch, worin er den Unterschied zwischen Vibrationen und Chattering sieht: «Chattering ist, wenn das Rad springt. Vibrationen sind anders – das Hinterrad springt nicht, aber es wird schwer zu kontrollieren, sobald man ans Gas geht.»

Sorgen bereitet dem KTM-Piloten zudem die Reifenwahl für die wichtigste Ausfahrt des Red Bull Grand Prix of the Americas. «Mit dem weichen Reifen wird es schwierig. Aber auch der mittelharte Reifen bietet nicht wirklich viel Grip. Das Rennen wird in jedem Fall hart.» Mit dem siebten Platz sicherte sich der 20-Jähriger immerhin weitere drei Punkte. Er hält nun bei 16 Zählern, liegt auf WM-Rang 9 und ist damit weiterhin zweitbester KTM-Pilot hinter Brad Binder.

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.