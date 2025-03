Marc Márquez (1.) baff: «Habe ich nicht erwartet»

Für den achtfachen Motorrad-Weltmeister Marc Márquez war der Samstag in Austin beim dritten MotoGP-Event 2025 ein weiterer erfolgreicher Tag mit voller Punktzahl. Der Ducati-Star triumphierte erneut.

Marc Márquez holte sich am Samstagmorgen die Pole-Position auf dem Circuit of the Americas (COTA). Es war seine achte Pole auf der 5,5 km langen Piste, noch nie hat ein Fahrer so viele Poles auf einer Strecke feiern können. Gleichzeitig war es auch die dritte Pole im dritten GP 2025 für den Ducati-Werkspiloten.

Da sollte der Sprint über zehn Runden doch eine Leichtigkeit für den Spanier werden, oder? Mit Nichten. Zunächst tauchte Teamkollege Pecco Bagnaia in Kurve 1 neben ihm auf, dann folgten mehrere Platzwechsel mit dem Italiener und mit Bruder Alex. Ein Highsider konnte Marc Márquez jedoch nicht beängstigen: Er fing den Rutscher ab und zeigte in der Folge eine beherzte Spitzenfahrt.

Letztendlich gewann der WM-Leader sein fünftes Rennen (2xGP, 3x Sprint) in dieser Saison. «2019 war hier das einzige Rennen, wo ich einen Fehler machte. Im Sprint hat man gesehen, es sind Millisekunden, zehn Prozent Gas mehr oder weniger. Die Strecke ist wärmer geworden und ich habe gleich viel Druck gemacht, dann brach das Heck aus», schilderte Márquez seinen wilden Rutscher in Runde 1. «Diese Warnung gab mir die Chance, die Streckenbedingungen zu verstehen. Ich konnte eine kleine, aber ausreichende Lücke herausfahren und anschließend das Rennen kontrollieren.»

Hat Márquez, als er vorne die Lücke aufgefahren hatte, nur noch 70 oder 80 Prozent gegeben? «Ich glaube, ich habe es zunächst zu locker gesehen. Als ich den Vorsprung von 0,6 oder 0,7 Sekunden sah, ich hatte eigentlich alles im Griff, dann habe ich eine Attacke durchgeführt, um wieder eine Sekunde vorne zu sein», so der Ducati-Pilot. «Das Gefühl war nicht perfekt, aber ich sah, dass der Vierte schon einige Sekunden zurück war. Es war für alle schwierig und für Sonntag müssen wir noch einen Schritt machen.»

Was ist der große Unterschied von der Ducati zur Honda? «Auf der Honda habe ich den Vorderreifen viel härter rannehmen müssen», erinnerte sich der Spanier zurück. «Aus diesem Grund bin ich auch sehr oft gestürzt. Ich habe die Ducati nun soweit verstanden, als dass man sie viel mehr über das Heck steuern muss. Natürlich verbraucht man dadurch viel mehr Hinterreifen, aber es ist der beste Weg, um beim Beschleunigen und Bremsen konstant zu sein.»

Hatte Márquez mit der turbulenten Anfangsphase auf dem COTA gerechnet? «Mein Start war nicht gut, deshalb habe ich schon nach innen geschaut. Ich wusste, dass jemand angreifen würde. Es war dann Pecco, ich habe also nicht gleich zugemacht, weil klar war, dass jemand dort sein würde», so der siebenfache Austin-GP-Sieger. «Dann bin ich wieder nach vorne gekommen und Pecco überholte nochmal. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass er nochmal angreift in Kurve 3.»

Auch Bruder Alex Márquez war erneut direkt hinter Marc auf Platz 2. «Als ich den Fehler machte, habe ich mein Vertrauen verloren, aber Alex war sehr motiviert. Er ist sehr schnell, im Rennen am Sonntag geht es darum, wer den Medium-Reifen am besten managen kann. Ich erwarte aber auch einen sehr starken Pecco, wie man ihn am Ende des Sprints auch schon sehen konnte.»

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.