Joan Mir genervt: Topspeed killt die Top-Resultate!

Ein Sturz kostete Joan Mir im MotoGP-Sprint wichtige Punkte. Dabei hatte der Honda-Pilot sogar Podiumsambitionen. Honda macht sichtbar Fortschritte, doch der Frust über den Top-Speed-Nachteil sitzt beim Spanier tief.

Ohne Punkte im Sprint musste Joan Mir nach einem Sturz in Runde 5 aufgeben. Bis dahin lief es für den HRC-Fahrer ordentlich – er lag auf Rang 7, ehe er im Kiesbett landete. Zwar macht Honda Fortschritte, doch eine Schwachstelle sorgt weiter für Frust beim Spanier – ein Nachteil, der unter anderem Sprint-Sieger Marc Marquez (Ducati) in die Karten spielt.

Im Qualifying sorgte Mir kurzzeitig für hochgezogene Augenbrauen. Er nutzte den Windschatten seines ehemaligen Teamkollegen Marc Marquez und wäre beinahe zwischenzeitlich Schnellster gewesen. Am Ende reichte es für Startplatz 8, direkt hinter seinem aktuellen Teamkollegen Luca Marini und vor Jack Miller (Yamaha).

Auch der Start in den Sprint gelang solide: Mir überholte Marini und versuchte, mit der Ducati-Spitzengruppe mitzuhalten. Besonders in den ersten beiden Runden wurde Pedro Acosta (KTM) zum Problem: «Wenn Acosta eine halbe Sekunde Rückstand hatte, konnte er mich auf der Geraden überholen. Eine halbe Sekunde! Ich muss also jede Runde deutlich schneller sein als der Fahrer hinter mir, damit er mich nicht kassiert», analysierte Mir sichtbar genervt.

«Es ist frustrierend, dass wir auf den Geraden nicht überholen können. Der Druck im Vorderreifen steigt massiv, weil ich später bremsen muss», erklärte der Weltmeister von 2020. Ein Blick auf die Zahlen untermauert seinen Ärger: Im Sprint erreichte Mir einen Top-Speed von 333,7 km/h – deutlich langsamer als seine Honda-Kollegen und im Schnitt 10 km/h langsamer als Brad Binder (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia). Nur Yamaha-Ersatzfahrer Augusto Fernandez war noch langsamer.

Bis zu seinem Sturz war Mir auf Augenhöhe mit Fabio Di Giannantonio (Ducati) und konnte sich von Acosta etwas absetzen. In seiner Analyse nach dem Rennen war er überzeugt: «Ich hatte denselben Speed wie Pecco – wir hatten das Potenzial fürs Podium. Aber wir hatten nicht dieselben Waffen.» Der Sturz kam laut Mir unvermittelt – er sei von einer Bodenwelle überrascht worden.

Trotzdem lässt sich ein Aufwärtstrend in dieser Saison bei Honda erkennen. Während es beim Topspeed hakt, sieht Mir in anderen Bereichen Fortschritte: «Unsere Elektronik ist gut. Die Motorbremse wird jedes Mal besser – sie ist jetzt effektiver als die von Suzuki», zog er den Vergleich mit seinem früheren Arbeitgeber.

Im Hauptrennen des Red Bull Grand Prix of the Americas bietet sich Mir die Chance zur Wiedergutmachung. Mit aktuell 10 WM-Punkten liegt er im Mittelfeld. Den positiven Trend bei Honda konnte Luca Marini unterstreichen: Er sammelte als Siebter zwei zusätzliche Zähler für die Konstrukteurswertung, in der Honda überraschend mit 28 Punkten auf Rang 2 liegt.

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.