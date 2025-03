Di Giannantonio (5.): Will beim GP ums Podium fighten

Lust und Frust lagen am Sprint-Samstag von Austin für VR46-Racing-Pilot Fabio Di Giannantonio sehr eng beisammen. Im Qualifying erster Verfolger von Marc Marquez, fiel der Römer im fünften MotoGP-Rennen 2025 zurück.

In einem ereignisreichen Q2 hatte Fabio Di Giannantonio seine VR46-Mannschaft in Feierlaune gebracht. Mit nur 0,101 sec Rückstand auf den Chef der Arena, Ducati-Lenovo-Pilot Marc Marquez, war der Römer einer Sensation nahe gekommen.

Im Sprint über zehn Runden ging es dann aber wieder rückwärts. Verantwortlich hierfür waren vor allem die ersten Sekunden. Di Giannantonio bestätigt, dass er der klare Verlierer des Starts war: «Die Reaktion war in Ordnung, aber die Elektronik hat beim eigentlichen Start zu viel geregelt. Es war vielleicht die entscheidende Situation, denn wenn du an der Spitze mit Marc oder Pecco kämpfen willst, dann musst du von Beginn an dabei sein.»

Aus der ersten Runde kehrte die Ducati mit der Startnummer 49 nur an siebter Position zurück. Nur mit Mühe und Not gelang es dem dritten offiziellen Ducati-Piloten, sich wieder bis auf Platz 4 zu bringen. Als kleine Genugtuung stand die Tatsache, den Teamkollegen, der ihn zuletzt in Argentinien aus dem Tritt gebracht hatte, geschlagen zu haben. Unterm Strich blieb aber ein ungutes Gefühl.

Di Giannantonio: «Nach der Zieldurchfahrt überwog der Frust. Im Q2 waren wir so nah ganz an der Spitze dran, dass ich am Ende so hart um Platz 4 kämpfen musste, ist eine Enttäuschung. Es war zwar im Prinzip ein guter Tag für das Team, aber ich wollte unbedingt, dass es so weitergeht wie in der Qualifikation.»

Für die lange Distanz am Sonntag sieht der Italiener Vor- und Nachteile. «Es gibt definitiv noch ein paar Kleinigkeiten, die ich selbst besser machen kann. Ich traue mir das auch zu – aber es wird sicher auch sehr hart körperlich. Ich sehe mich bei 90 Prozent meiner Kräfte und ich hoffe, morgen gut durchzukommen. Mein Ziel: Ich will beim GP mit um das Podest fahren!»

Nicht zu vergessen: Rang vier war das beste Saisonresultat nach einer von Verletzungen sabotierten Vorbereitungsphase. Nach fünf Rennen rangiert «Diggia» im WM-Klassement nun direkt hinter VR46-Kollege Franky Morbidelli. Di Giannantonio übersprang Honda-Pilot Zarco. Die Top 5 des COTA-Sprints führen nun auch die Weltmeisterschaft an.

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.