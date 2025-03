Morbidelli (5.) gedämpft: «Kein Gefühl ab Kurve 1»

Franco Morbidelli war nach dem MotoGP-Sprint auf dem Circuit of the Americas ernüchtert. Der Ducati-Pilot aus der Rossi-Mannschaft hatte sich mehr erhofft, hatte im Rennen aber mit gleich mit etlichen Problemen kämpfen.

«Ich bin definitiv nicht zufrieden», lautete das nüchterne Fazit von Franco Morbidelli. «Im Training hatte ich ein komplett anderes Gefühl und habe ein völlig anderes Ergebnis vom Sprint erwartet.» Der VR46-Fahrer beendete das Rennen auf Position 5 mit 9,685 sec Rückstand auf Sieger Marc Marquez.

Das Rennen nahm er aus der zweiten Startreihe in Angriff. Schon in den ersten Kurven sei ihm klar gewesen, dass das Bike sich anders verhielt als noch im Training. Der Racer aus Rom beklagte insbesondere das fehlende Vertrauen beim harten Anbremsen und Einlenken. «Ich konnte nicht stark genug bremsen, nicht gut in die Kurve einfahren – und ich hatte nicht den Grip, den ich erwartet hatte.»

Als mögliche Ursache für den Leistungsabfall nannte Morbidelli den Wechsel auf die weichere Reifenmischung am Nachmittag. Zudem berichtete er von «Vibrationen am Hinterrad», die ihn im Sprint zusätzlich beeinträchtigten. Ob die höheren Streckentemperaturen dafür verantwortlich waren, konnte der Italiener nicht sicher sagen.

Der Blick richtet sich nun auf den Großen Preis der USA, in dem der 30-Jährige auf Besserung hofft. «Hoffentlich fühlt es sich morgen wieder wie im Training an. Wir werden alles analysieren und versuchen, es besser zu machen.» Nach dem Sprint bleibt «Morbido» Vierter der WM-Tabelle mit 42 Punkten.

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.