Ogura: «Dachte, Marc Marquez wäre außer Reichweite»

Ai Ogura (Aprilia) zeigt in seiner Rookie-Saison in der MotoGP-WM bislang beachtliche Leistungen. Sein Vorbild war keiner der großen Namen des Motorrad-Rennsports, sondern seine Schwester.

Die Leistungen von MotoGP-Rookie Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) in den ersten drei Saisonevents waren beeindruckend. In Thailand erzielte er die Ränge 4 und 5, in Argentinien wäre der Japaner im Grand Prix auf dem starken 8. Platz gelandet. Aufgrund der Verwendung einer nicht homologierten Software-Version bei seiner RS-GP wurde er nachträglich disqualifiziert. Beim Red Bull Grand Prix of the Americas in Austin war Ogura erneut schnell und er belegte im Sprint und im Grand Prix jeweils Rang 9.

In der WM-Tabelle ist der Moto2-Weltmeister derzeit mit 25 Punkten auf Position 6 zu finden. Damit ist er nicht nur der beste Rookie, sondern auch der beste Nicht-Ducati-Fahrer – auf den ersten fünf Rängen liegen mit Alex Marquez, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio fünf Desmosedici-Piloten.

Ogura zeichnet sich durch seine Coolness und die ruhige Art aus. Im Fahrerlager der Königsklasse hat er sich innerhalb kurzer Zeit sehr viel Respekt erarbeitet. Man könnte meinen, dass der 24-Jährige in seiner Kindheit, wie die anderen Fahrer, berühmte Vorbilder aus der Motorrad-Weltmeisterschaft hatte. Doch auch in dieser Hinsicht sticht der Klassenneuling hervor. «Als ich klein war, interessierte ich mich nicht für die MotoGP oder andere Rennen, also hatte ich keine Idole wie Valentino Rossi, Casey Stoner oder Jorge Lorenzo. Es war meine Schwester, zu der ich aufschaute», sagte Ogura gegenüber CNN.

Als Kind ist Ogura nämlich auf der Rennstrecke gegen seine Schwester angetreten. «Jedes Wochenende gingen ich, meine Schwester, mein Vater und meine Mutter zur Rennstrecke, und wir waren eine ganz normale Familie. Wir waren in derselben Klasse und sie hat mich immer geschlagen. Für mich ist das keine gute Erinnerung, für sie natürlich schon», schmunzelte er.

Bei den Vorsaisontests in Malaysia und Thailand ging es für Ogura darum, sich an die neue Klasse und die Aprilia zu gewöhnen. Er konnte sich dort kontinuierlich steigern, in seinen ersten MotoGP-Rennen holte er dann zwei Top-5-Resultate.

«Jetzt ist es einfach so, dass ich einer der MotoGP-Piloten bin und besser sein muss als alle anderen Fahrer. Deshalb bin ich jetzt etwas ruhiger auf der Strecke. In den ersten Tagen dachte ich mir, dass es unmöglich sei, Marc Marquez zu schlagen. Aber jetzt haben sich die Dinge etwas relativiert», ist sich Ai Ogura sicher.

Die nächste Gelegenheit, den achtfachen Weltmeister auf der Rennstrecke zu besiegen, hat Ai Ogura am kommenden Wochenende in Katar.

WM-Stand nach 6 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 87 Punkte. 2. M. Marquez 86. 3. Bagnaia 75. 4. Morbidelli 55. 5. Di Giannantonio 44. 6. Ogura 25. 7. Zarco 25. 8. Bezzecchi 24. 9. Marini 20. 10. Miller 19. 11. Binder 19. 12. Bastianini 16. 13. Acosta 16. 14. Quartararo 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Viñales 6. 18. R. Fernandez 25. 19. Aldeguer 3. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 111 Punkte. 2. Honda 36. 3. KTM 34. 4. Aprilia 33. 5. Yamaha 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 161 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 99. 3. BK8 Gresini Racing 90. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 30. 6. Honda HRC Castrol Team 30. 7. Monster Energy Yamaha 26. 8. Aprilia Racing 25. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.