Kämpferischer Joan Mir: «Siebter ist nicht genug!» 10.04.2025 - 20:02 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Joan Mir möchte in Katar wieder angreifen

Honda-Werkspilot Joan Mir hatte in Austin ein Wochenende zum Vergessen. Trotzdem bleibt er kämpferisch. Vor dem Katar-GP ordnet er ein, was bei HRC in der MotoGP jetzt besser läuft – und was noch fehlt.