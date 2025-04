KTM-Hoffnung Acosta: «Ist für uns alle nicht lustig»

2024 stahl Pedro Acosta als MotoGP-Frischling den etablierten Stars die Show. Nach dem Auftakt in Katar war der Spanier das Tagesgespräch. Trotz einer anderen Realität ist der Red Bull-Athlet heiß auf eine Wiederholung.

Zeiten ändern sich. 2024 rannte Pedro Acosta als KTM-Rookie in GASGAS-Farben unbekümmert durchs Fahrerlager. Auf der Piste tat der Spanier das, was ihm am meisten am Herzen liegt – unbekümmert das Beste aus seinem Renngerät herausholen. Als sich der damals 19-Jährige auf der Bremse an Marc Marquez vorbeigearbeitet hatte, da war Acosta auf einen Schlag in der MotoGP angekommen.

Auch ein Jahr später erinnert sich Pedro Acosta gerne an den Einstand in der Königsklasse, der am Ende mit Platz 8 und 9 und im Sprint mit gerade einmal vier Sekunden Abstand auf den Sieger ausging: «Keine Frage, nicht nur für mich, für ganz KTM war es vor einem Jahr eine sehr gute Erfahrung. Alles hat gut zusammengepasst und für beste Motivation gesorgt.»

Dass die Lage für den zum Hoffnungsträger der Mannschaft von Red Bull KTM Factory Racing aufgestiegenen Youngster nun deutlich komplizierter ist, ist kein Geheimnis. Statt der für sicher gehaltenen Siegesfahrten müht sich die Startnummer 37 stets mit dem gleichen Phänomen einer im Rennen nachlassenden Konkurrenzfähigkeit ab.

«Man muss das klar trennen, was damals war und wie es jetzt ist. Nun sind wir eben mehr damit beschäftigt, zu verstehen, warum wir nicht an unsere Ziele herankommen. Es betrifft nicht nur mich, für alle KTM-Piloten ist das nicht lustig. Aber es ändert nichts daran, dass daran arbeiten und in der frühen Phase des Jahres noch sehr viel machbar ist. Wir haben hart in den USA gearbeitet, weniger auf das reine Ergebnis geschaut, sondern alles dem Thema «Konkurrenzfähigkeit» untergeordnet. KTM ist weiter Vollgas unterwegs und hier werden wir es wieder probieren, dieses sehr gute Gefühl auf dem Bike zu erzeugen. Und wir behalten dabei die Ruhe», so Acosta im Fahrerlager des Losail-Circuits.

Auch stellte Acosta fest: «Ich habe zwar keine direkten Aussagen zu dem gerade stattgefundenen Test (Anm. d. Red. mit Dani Pedrosa und Pol Espargaro) in Misano – doch ich weiß, dass hier auch wieder viele Informationen geflossen sind, die uns helfen werden. Auch wenn sie Sachen versucht haben, die wir so nicht zum jetzigen Zeitpunkt in den Rennen einsetzen können – auch das war sehr wichtig für KTM.»

Dennoch gestand der 20-Jährige, dass auch in Losail wieder Veränderungen an der RC16 vorgenommen werden. «Es gibt keine komplett neuen Teile, aber einige neue Ideen, und ich kann nur sagen, dass ich sehr optimistisch bin.»

Beim Saisonauftakt kämpfte der junge Red-Bull-Athlet auch mit einem Kräfteverlust in den Armen. Hier gab Acosta Entwarnung und berichtete: «Richtig ist, dass ich einmal mit Problemen im Arm gebremst wurde. Aber das haben wir erkannt und behandelt, ich war bereits beim Rennen in den USA körperlich bei 100 Prozent – und bin es auch hier in Katar!»

Nach sechs Rennen liegt Acosta auf Rang 13 der WM-Tabelle – punktgleich mit Neuzugang Enea Bastianini und direkt hinter Teamkollege Brad Binder. Auch wenn der Spanier betont, nicht auf ein einziges Spitzenergebnis zu fahren, sondern den Entwicklungsstand der RC16 im Auge zu haben, würde es auch der Meisterschaft guttun, wenn sich Acosta auch 2025 wieder an Landsmann Marc Marquez auf der Strecke vorbeipresst.

Einen Hinweis auf den weiteren Verlauf der Rennaction in der Wüste wird es laut Acosta bereits am ersten Trainingstag geben: «Der Druck am Freitag ist hoch. Der direkte Einzug ins Q2 ist entscheidend. Daher werden wir schon sehr bald wissen, ob das Gefühl mit dem Motorrad dieses Jahr spitze oder schwierig ist.»

WM-Stand nach 6 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 87 Punkte. 2. M. Marquez 86. 3. Bagnaia 75. 4. Morbidelli 55. 5. Di Giannantonio 44. 6. Ogura 25. 7. Zarco 25. 8. Bezzecchi 24. 9. Marini 20. 10. Miller 19. 11. Binder 19. 12. Bastianini 16. 13. Acosta 16. 14. Quartararo 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Viñales 6. 18. R. Fernandez 25. 19. Aldeguer 3. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 111 Punkte. 2. Honda 36. 3. KTM 34. 4. Aprilia 33. 5. Yamaha 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 161 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 99. 3. BK8 Gresini Racing 90. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 30. 6. Honda HRC Castrol Team 30. 7. Monster Energy Yamaha 26. 8. Aprilia Racing 25. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.