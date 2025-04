Bezzecchi zu Martin: «Es ist gut, ihn zurückzuhaben»

MotoGP-Ass Marco Bezzecchi (Aprilia) freut sich darüber, dass sein Teamkollege Jorge Martin in Katar sein Comeback geben wird. Er selbst will auf dem Lusail International Circuit einen weiteren Schritt machen.

In Katar wird Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi das erste Rennwochenende mit seinem Teamkollegen Jorge Martin bestreiten. Nach seiner langen Verletzungsmisere ist der MotoGP-Weltmeister zurück, und er wird das erste Mal seit über zwei Monaten wieder auf die RS-GP steigen. Alle Augen werden auf Martin und sein Comeback gerichtet sein.

Bezzecchi konnte mit Rang 6 im Grand Prix in Austin ein solides Ergebnis einfahren, nachdem er im Hauptrennen in Argentinien in der ersten Kurve stürzte. Auf dem Lusail International Circuit möchte er einen weiteren Schritt machen. Inwiefern wird ihn die Rückkehr von Martin beeinflussen – werden die beiden eng zusammenarbeiten? «Ich weiß nicht, ob er mich viele Sachen fragen wird. Aber ich werde sicher versuchen, von ihm zu lernen. Es ist gut, ihn zurückzuhaben. Ich bin auch ein Fahrer und kann mir gut vorstellen, wie schwer es ist, durch solch harte Zeiten zu gehen», betonte Bezzecchi. «Ich freue mich für ihn, dass er zurück ist. Hoffentlich war mein Job, den ich in seiner Abwesenheit gemacht habe, helfen – ich denke schon, denn wir konnten das Bike gut verbessern. Ich bin mir auch sicher, dass er uns helfen wird, weiter zu wachsen.»

Ist Katar eine gute Strecke für Aprilia? 2024 konnte Aleix Espargaro im Sprintrennen immerhin einen Podestplatz erzielen. «Diese Strecke ist fantastisch, das Layout ist sehr gut – es ist schnell und verfügt über einen guten Flow. Es gibt viele schnelle Kurven», schwärmte der Italiener. «Letztes Jahr hatte Aprilia hier mit Aleix ein starkes Qualifying und ein gutes Sprintrennen. Aleix hatte eine unglaubliche Pace – er überholte Pecco in der vorletzten Runde. Ich weiß nicht, was ich erwarten kann, denn ich bin hier noch nie mit der Aprilia gefahren. Ich verbessere mich aber Tag für Tag und möchte ein gutes Resultat erzielen.»

Marco Bezzecchi liegt in der Gesamtwertung mit 24 Punkten auf Rang 8. Bester Aprilia-Pilot ist derzeit Ai Ogura, der auf Platz 6 der erste Verfolger der vor ihm liegenden Ducati-Fahrer ist.