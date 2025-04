Luca Marini (Honda): «Stehen jetzt schon besser da»

Luca Marini erlebte in Austin sein bestes MotoGP-Wochenende seit er für Honda fährt. In Katar hatte er vor einem Jahr seine wenig erfolgreiche Premiere auf der RC213V. Dieses Mal soll es im Wüstenstaat besser laufen.

Beim Red Bull Grand Prix of the Americas hatte Luca Marini sein erfolgreichstes Rennwochenende, seit er in der MotoGP für das Werksteam von Honda an den Start geht. Mit jeweils Platz 8 im Sprint und im Grand Prix kletterte Marini in der Gesamtwertung auf den neunten Platz. Damit ist er nach Johann Zarco (7.) momentan der zweitbeste HRC-Fahrer. Mit 20 Punkten auf seinem Konto hat der Italiener 2025 nach bereits drei Events um sechs Zähler mehr geholt als in der gesamten letzten Saison. Die harte Arbeit bei der Weiterentwicklung der RC213V trägt Früchte.

«Wir hatten einen wirklich guten Start in das Jahr und stehen jetzt schon besser da als Ende 2024», meinte Marini. «Mein Team und ich konnten uns im Laufe jedes Wochenendes verbessern, was zeigt, dass sowohl wir als auch das Motorrad immer besser funktionieren. Als Nächstes steht Katar an, und das wird eine gute Gelegenheit sein, unser Motorrad auf einer Strecke zu testen, auf der es manchmal nicht so einfach ist.»

Der Lusail International Circuit ist seit 2004 Schauplatz der MotoGP-WM und seit 2008 findet dort der einzige Nacht-Grand-Prix statt. 2024 war der Katar-GP der Saisonauftakt. Für Marini war es damals die Rennpremiere im Honda-Werksteam – den Grand Prix beendete er auf Rang 20. «Letztes Jahr war es unser erstes Rennen. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Mal viel mehr erreichen können», ist sich der 27-Jährige sicher und sprach auch die konstanten, aber heißen Wetterverhältnisse im Wüstenstaat an. «Die Bedingungen sollten viel stabiler sein als in Austin, aber in Katar haben wir einige Sessions mehr am Tag als in der Nacht.»

Sein bestes Rennwochenende in Katar hatte der Halbbruder von Valentino Rossi in der Saison 2023, als er sowohl im Sprint als auch im Grand Prix Dritter wurde.

WM-Stand nach 6 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 87 Punkte. 2. M. Marquez 86. 3. Bagnaia 75. 4. Morbidelli 55. 5. Di Giannantonio 44. 6. Ogura 25. 7. Zarco 25. 8. Bezzecchi 24. 9. Marini 20. 10. Miller 19. 11. Binder 19. 12. Bastianini 16. 13. Acosta 16. 14. Quartararo 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Viñales 6. 18. R. Fernandez 25. 19. Aldeguer 3. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 111 Punkte. 2. Honda 36. 3. KTM 34. 4. Aprilia 33. 5. Yamaha 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 161 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 99. 3. BK8 Gresini Racing 90. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 30. 6. Honda HRC Castrol Team 30. 7. Monster Energy Yamaha 26. 8. Aprilia Racing 25. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.