Alex Marquez (5.) sicher: Luft nach oben vorhanden 11.04.2025 - 22:15 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Alex Marquez: Wieder konstant an der Spitze

Mit Platz 5 im Zeittraining war Alex Marquez am Freitag in Losail erneut Teil der Ducati-Phalanx an der Spitze der MotoGP. Zwischenzeitlich lag der Gresini-Pilot sogar in Führung – und war noch nicht am Limit.