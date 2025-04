Franco Morbidelli (1.): «Viel mit Rossi gesprochen»

VR46-Ducati-Ass Franco Morbidelli wetzte im MotoGP-Zeittraining in Doha auf Platz 1 und sprach danach über den Austausch mit seinem Mentor Valentino Rossi.

Zum Auftakt des MotoGP-Gastspiels auf dem Lusail International Circuit in Katar durfte sich Franco Morbidelli (Ducati) die Bestzeit notieren lassen. Fünf Minuten vor Schluss führte noch Vize-Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati), dann entriss ihm ausgerechnet sein VR46-Akademie-Kollege noch die Führung.

Morbidelli führte unter dem Flutlicht in der Wüste ein Ducati-Fünffach-Paket an. «Wir haben sehr viel am Speed mit neuen Reifen gearbeitet und am heutigen Tag konnten wir in diesem Punkt einen guten Job machen», erklärte der Italiener mit brasilianischen Wurzeln.

Zur Anwesenheit von MotoGP-Ikone Valentino Rossi sagte Morbidelli: «Wir haben nach dem FP1 viel gesprochen und auch vor dem Zeittraining. Wir haben über die Linien auf der Piste geredet und darüber, wie ich die zweite Session dann angehen soll. Seine Anwesenheit und Energie sind definitiv super hilfreich für die Fahrer und das Team – speziell für mich. Ich bin sehr happy, dass ich mit ihm so einen Start hier haben kann.»

«Die Reifen bauen hier sehr schnell ab. Da gibt es noch Arbeit für den Samstag», führte «Morbido» weiter aus. «Es ist wichtig, das Bike mit gebrauchten und neuen Reifen abzustimmen. Wir erarbeiten gerade neue Lösungen mit den neuen Reifen.»

Alle Augen sind in dieser Saison auf das Duell Marquez vs. Bagnaia gerichtet. Was meint Morbidelli dazu? «Ich suche das nicht. Ich bin ein Typ, der Außenseiter gerne hat. Ich war 2020 ein Außenseiter und war das auch 2018 in der Moto2 – das war ich immer schon, weil ich nicht in der Moto3 war. Ich habe nicht das Stigma eines Außenseiters, aber mir gefällt das generell im Sport. Wenn diese Jungs dann gewinnen, dann bringt das mehr Aufsehen», lachte er.

Ergebnisse MotoGP Losail, Zeittraining (11. April):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:50,830 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,167

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,299

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,406

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,463

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,561

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,625

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,785

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,806

11. Alex Rins (E), Yamaha, +0,836

12. Luca Marini (I), Honda, +0,945

13. Joan Mir (E), Honda, +0,954

14. Brad Binder (ZA), KTM, +1,003

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,118

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,175

17. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,194

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,304

19. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,350

20. Jorge Martin (E), Aprilia, +1,568

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,585

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,180