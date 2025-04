Fabio Quartararo (Yamaha): «Außerhalb der Kontrolle»

Fabio Quartararo belegte im MotoGP-Zeittraining in Katar Rang 6. Zu Beginn der Session gab es zunächst in Missverständnis in seiner Box, was ihn verärgerte. Danach konnte er seine Yamaha M1 ans Limit pushen.

Fabio Quartararo hat in Katar wieder einmal sein Minimalziel erreicht und im MotoGP-Zeittraining am Freitag den direkten Einzug ins Q2 geschafft. Er beendete die einstündige Session auf Platz 6 und war bester Yamaha-Fahrer.

Vor dem Rennwochenende auf dem Lusail International Circuit betonte der Franzose, dass er genug davon habe, ständig das Setup des Bikes zu verändern und viele kleine Dinge zu testen, die am Ende nichts bringen. Er möchte das Motorrad dieses Mal möglichst nicht anrühren und damit versuchen, das Limit zu finden – schaffte er das? «Es war außerhalb der Kontrolle», winkte Quartararo ab. «Ehrlich gesagt, hatten wir ein Mussverständnis in der Box. In der ersten Zeitenjagd war ich sehr langsam – das kann man sehen, wenn man meine Rundenzeiten ansieht. Ich war dann ziemlich sauer, aber die zweite Zeitenjagd war dann wirklich gut. Ich wusste, dass ich bis ans Limit pushen muss. Die Rundenzeit war dann aber viel besser als ich erwartet hatte. Es war gut, ich habe mich sehr gut gefühlt.»

Im letzten Sektor war Quartararo der Schnellste. Denkt er, dass er in diesem Streckenabschnitt den Unterschied machen kann? «Um ehrlich zu sein, habe ich mich in diesem Abschnitt nicht besonders gut gefühlt – vor allem in Kurve 15», grübelte der 25-Jähige. «Aber bei der Zeitenjagd habe ich das Bike bis ans Maximum gepusht. Ich fühlte, dass ich am Limit war – zum Beispiel auf der Bremse in Kurve 16. Ich habe also nicht erwartet, dass ich im letzten Sektor so schnell bin. In Sektor 2 haben wir noch Spielraum und in Sektor 3 haben wir zu kämpfen – vor allem in den schnellen Kurven und bei den Richtungswechseln.»

Besteht dort das alte Problem, dass er mit der M1 keinen Grip aufbauen kann? «Auf eine Runde ist es kein Problem, aber bei mehreren Umläufen rutschen wir am Kurveneingang und das Gefühl wird sehr schlecht. Aber heute war es mal positiv, über die Pace machen wir uns morgen Gedanken», schloss Quartararo.

Ergebnisse MotoGP Losail, Zeittraining (11. April):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:50,830 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,167

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,299

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,406

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,463

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,561

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,625

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,785

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,806

11. Alex Rins (E), Yamaha, +0,836

12. Luca Marini (I), Honda, +0,945

13. Joan Mir (E), Honda, +0,954

14. Brad Binder (ZA), KTM, +1,003

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,118

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,175

17. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,194

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,304

19. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,350

20. Jorge Martin (E), Aprilia, +1,568

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,585

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,180