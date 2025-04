Bezzecchi: «Nicht das Niveau, auf dem ich mich sehe»

Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi war im MotoGP-Sprintrennen in Katar zweitbester Pilot auf einer Aprilia. Um im sich im wichtigeren Rennen am Sonntag weiter verbessern zu können, spickt er bei zwei Markenkollegen.

Die Nummer 1 ist zurück! Die Rückkehr des letztjährigen Weltmeisters Jorge Martin in die MotoGP-Startaufstellung hat nicht nur Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Fahrerfeldes der höchsten Motorradsportklasse.

Auch für Aprilia-Kollege Bezzecchi, der in den ersten Saisonrennen gemeinsam mit Testfahrer Lorenzo Savadori die Farben des Aprilia-Werksteams hochgehalten hat, profitiert von Martins Rückkehr in die Box: «Es ist gut, ihn wieder dabei zu haben, denn er ist in allen Bereichen stark. Es hilft mir, mir abschauen zu können, wie er auf eine schnelle Runde fährt, denn das ist seine größte Stärke.»

Nach einem durchwachsenen Start für alle Aprilias in das Rennwochenende in Katar war aber am Samstag eine anderer die Messlatte für die Piloten der Marke aus Noale: Rookie Ai Ogura ließ abermals sein Talent aufblitzen und positionierte seine Trackhouse-Aprilia erst auf Rang 10 in der Startaufstellung und fuhr im Sprintrennen bis auf Rang 7.

Bezzecchi, der, anders als Ogura, an der Hürde in Q2 scheiterte, blieb immerhin im Sprint von Rang 13 bis auf Rang 9 vorzufahren, trotz miesem Beginn ins Rennen: «Ich hatte beim Start einen etwas zu starken Wheelie und habe zu früh gebremst. Erst nachdem meine Reifen etwas abgebaut hatten, konnte ich besser fahren und habe noch einige Plätze gewonnen. Ich hatte Spaß, aber es ist weit weg von dem Niveau, auf dem ich mich sehe.»

Die größten Schwierigkeiten hat der Italiener in Bremszonen nach schnellen Kurven, die die RS-GP aus der Ruhe bringen: «Es ist eine Eigenheit unseres Motorrads. Ich verliere Bremsstabilität, bringe das ganze Bike in Bewegung und kann dann für die folgenden Kurven nicht gut genug verzögern.»

Ob Bezzecchi die Daten des schnellen Markenkollegen Oguras mittlerweile auch studiert? «Ich vergleiche seine Daten bereits seit Saisonbeginn mit meinen. Das tue ich, wenn ich langsamer bin, und das tue ich, wenn ich schneller bin. Ich kann mir von allen Fahrern etwas abschauen. Hier in Katar ist er besonders gut.»

Am Ende reichte des für den Fahrer mit der Nummer 72 immerhin für den letzten Punkterang im Sprintrennen. Ein Resultat, das Rang 19 nach dem Zeittraining am Freitag noch nicht angedeutet hatte. Im Grand Prix am Sonntag gilt es, sich weiter zu verbessern: «Wir kommen in allen Bereichen voran. Wir müssen wir uns nochmal zusammensetzen, um am Sonntag einen weiteren Schritt machen zu können.»

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 7 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 98 Punkte. 2. A. Marquez 96. 3. Bagnaia 77. 4. Morbidelli 62. 5. Di Giannantonio 48. 6. Ogura 28. 7. Bezzecchi 25. 8. Zarco 25. 9. Quartararo 21. 10. Marini 20. 11. Miller 19. 12. Binder 19. 13. Bastianini 16. 14. Acosta 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Aledeguer 9. 18. Viñales 6. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 123 Punkte. 2. Aprilia 36. 3. Honda 36. 4. KTM 34. 5. Yamaha 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 175 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 110. 3. BK8 Gresini Racing 105. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 33. 6. Monster Energy Yamaha 31. 7. Honda HRC Castrol Team 30. 8. Aprilia Racing 26. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.