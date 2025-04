Rückkehrer Martin: «Einsatz schon jetzt ein Erfolg!»

Dass MotoGP-Weltmeister beim Sprintrennen von Katar nicht an der Spitze zu finden war, überraschte nicht. Dennoch zeigte der Pilot der Startnummer 1 bei seinem Renndebüt mit der Aprilia RS-GP erstaunliche Lichtblicke.

Aprilia-Aushängeschild Jorge Martin feierte am Sprint-Samstag in der Wüste von Katar einen persönlichen Sieg: Martin ging endlich erstmals mit der RS-GP an den Start eines Rennens – und fuhr nach 11 Runden über die Ziellinie! Einen großen Etappensieg hatte der Madrilene schon in der Qualifikation erzielt. Trotz erdrückendem Trainingsrückstand – Martin fehlen rund 5000 MotoGP-Kilometer auf seine Kollegen – und angeschlagener linker Körperhälfte gelang es dem Champion, seine Kraft in einzelne, sehr überzeugende Abschnitte und Runden zu legen. So hätte die schwarze Aprilia mit der #1 fast den Sprung ins Q2 geschafft. Lediglich 0,1 s hatten zur Sensation gefehlt.

Auch im Rennen lief es zunächst prächtig. Nach drei von elf Runden lag der Weltmeister vor seinem Vize, dem von Platz 11 gestarteten Pecco Bagnaia. Jorge Martin: «Ja – damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich heute im Rennen Pecco überholen würde! Doch mir ist auch klar, dass er heute auch seine Probleme hatte.

Nach seinem Comeback, das Jorge Martin am Ende außerhalb der Punkte auf Platz 16 beendete, zeigte sich der Kämpfer aus Spanien aber rundum zufrieden: «Für mich ist das Wochenende jetzt schon ein voller Erfolg. Mir ging es darum, auf dem Motorrad zu sitzen, das richtige Gefühl zu finden und möglichst alle Sessions zu bestreiten. Das ist mir gelungen.»

Martin relativierte das sportliche Ergebnis: «Ich bin zu Beginn des Sprints fast normal gefahren, dann aber sehr schnell an eine Grenze, an der der Körper angefangen hat zu blockieren. Das musste ich akzeptieren und es einfach so gut es ging durchziehen. Am Freitag habe ich nur sehr wenige Runden am Stück geschafft, heute ein Qualifying und 11 Runden am Stück – eine steile Kurve, und das stimmt mich zuversichtlich, was die Belastbarkeit angeht.»

Mit dem Blick auf die Renndistanz am Sonntag verzog sich das Gesicht des Champions dann aber wieder. Jorge Martin: «Heute ging es mir von den Muskeln her schlechter als gestern und ich gehe davon aus, morgen wird es nicht besser. Wie ich den GP fahren soll, weiß ich gerade noch nicht. Aber morgen ist ein neuer Tag und das Gute ist: Die Schmerzen sind auszuhalten.»

Mit seinem Auftritt am Sprint-Samstag verdiente sich der 27-Jährige Respekt. Im Ziel lag die Startnummer 1 vor Markenkollege Raul Fernandez, den beiden Yamaha-Fahrern Fernandez und Miller sowie dem Honda-Piloten Somkiat Chantra. Der erste kleine Erfolg des Karriereabschnitts «Aprilia» ist verbucht.

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 7 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 98 Punkte. 2. A. Marquez 96. 3. Bagnaia 77. 4. Morbidelli 62. 5. Di Giannantonio 48. 6. Ogura 28. 7. Bezzecchi 25. 8. Zarco 25. 9. Quartararo 21. 10. Marini 20. 11. Miller 19. 12. Binder 19. 13. Bastianini 16. 14. Acosta 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Aledeguer 9. 18. Viñales 6. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 123 Punkte. 2. Aprilia 36. 3. Honda 36. 4. KTM 34. 5. Yamaha 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 175 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 110. 3. BK8 Gresini Racing 105. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 33. 6. Monster Energy Yamaha 31. 7. Honda HRC Castrol Team 30. 8. Aprilia Racing 26. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.