Aldeguer: «Hätte mit Alex Marquez kämpfen können»

Rookie Fermin Aldeguer konnte im Sprint in Katar sein bestes Ergebnis in der MotoGP-WM erzielen. Der vierte Platz macht bei ihm Hunger auf mehr – im Grand Prix möchte er wieder um eine Top-5-Platzierung kämpfen.

Für MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) verlief das bisherige Katar-Wochenende sehr erfreulich. Im Zeittraining am Freitag raste er auf Rang 9, womit er den direkten Einzug ins Q2 schaffte. Im Qualifying am Samstag stellte er seine hellblaue Desmosedici auf Startplatz 8.

Im Sprintrennen erwischte Aldeguer einen guten Start – in der ersten Kurve lag er schon auf Position 5. Danach kämpfte er mit VR46-Pilot Franco Morbidelli um Platz 4 – dabei musst er weit gehen und wurde auch von Maverick Vinales (KTM) überholt. Zudem presste sich unmittelbar danach Honda-Pilot Johann Zarco an ihm vorbei. Danach kehrte etwas Ruhe ein. Aldeguer fuhr eine konstante Pace und konnte sich zum Rennende wieder auf Position 5 nach vorne kämpfen. Nach einigen schnellen Runden hatte er Morbidelli und Fabio Quartararo (Yamaha) vor sich. In der letzten Kurve konnte Aldeguer den Franzosen noch überholen, weil dieser einen Fehler machte. Vor ihm rettete sich Morbidelli als Dritter über die Ziellinie.

Am Ende wurde der Spanier starker Vierter. «Ich bin so glücklich mit diesem Rennen und der Arbeit, die wir an diesem Wochenende leisten», freute sich Aldeguer nach dem Sprintrennen. «Wenn wir so ein gutes Rennen mit vielen Runden absolvieren können, dann kann ich viel dazulernen. Ich kann mit den Reifen besser umgehen und meine Kräfte besser einteilen. Mit diesem Ergebnis müssen wir ruhig bleiben, und immer um die Top-10 kämpfen. Ich bin ein Rookie und mir fehlt noch die Erfahrung. Aber heute können wir es genießen.»

Nach seinem mit Abstand besten Resultat in der MotoGP – was ist im Grand Prix am Sonntag möglich? «Ich habe heute zu 100 Prozent gepusht und wir konnten sehr viele Informationen für den Grand Prix am Sonntag sammeln. Wir müssen uns die Reifen etwas besser einteilen, denn mit 22 Runden wird es schwierig, mit so einer hohen Pace bis ins Ziel zu kommen. Aber wir haben für die letzten Rennrunden generell ein sehr gutes Bike – ich fühle mich immer gut in diesen Situationen. Wenn wir einen guten Start hinbekommen und in den ersten Runden keine großen Fehler machen, dann können wir um eine Top-5-Platzierung kämpfen», meinte der MotoGP-Neuling selbstbewusst.

«Ich denke, wenn ich nicht überholt worden wäre, hätte meine Pace für einen Kampf mit Alex Marquez gereicht – für Marc weiß ich allerdings nicht», so der 20-Jährige. «Dann hätte ich auch ein ruhigeres Rennen gehabt. Aber ich konnte in diesem Rennen Erfahrungen sammeln – wie man überholt und mit den anderen Fahrern kämpft. Und auch, wie man zu 100 Prozent pusht.» Was denkt er, wo er sich noch verbessern kann? «Im ersten Teil des Rennens muss ich konkurrenzfähiger sein – ich achte noch zu viel auf die Linie der anderen Fahrer. Das kann ich besser machen.»

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 7 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 98 Punkte. 2. A. Marquez 96. 3. Bagnaia 77. 4. Morbidelli 62. 5. Di Giannantonio 48. 6. Ogura 28. 7. Bezzecchi 25. 8. Zarco 25. 9. Quartararo 21. 10. Marini 20. 11. Miller 19. 12. Binder 19. 13. Bastianini 16. 14. Acosta 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Aledeguer 9. 18. Viñales 6. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 123 Punkte. 2. Aprilia 36. 3. Honda 36. 4. KTM 34. 5. Yamaha 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 175 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 110. 3. BK8 Gresini Racing 105. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 33. 6. Monster Energy Yamaha 31. 7. Honda HRC Castrol Team 30. 8. Aprilia Racing 26. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.