Ai Ogura (7.) weiß: «Sind zu weit weg von der Spitze»

Ai Ogura (Aprilia) ist mit Platz 7 im MotoGP-Sprint in Katar zufrieden. Er ist sich aber sicher, dass dies das Maximum an diesem Wochenende war – ein Top-5-Resultat im Grand Prix am Sonntag ist für ihn außer Reichweite.

Ai Ogura (Aprilia) ging in den MotoGP-Sprint in Katar von Startplatz 10. Zu Beginn wurde er von Vize-Weltmeister Pecco Bagnaia einkassiert, danach verhielt sich der Japaner zunächst unauffällig auf Platz 11. In der dritten Runde ging der Trackhouse-Rookie mit einem sauberen Manöver wieder am strauchelnden Ducati-Werkspiloten vorbei.

In den letzten Runden schnappte sich Ogura zunächst Johann Zarco (Honda), dann überholte er noch die KTM-Piloten Pedro Acosta und Maverick Vinales. Er querte knapp vor Bagnaia als Siebter die Ziellinie und war damit wieder einmal bester Aprilia-Fahrer.

Mit dem Rennen, in dem er eine gute Pace hatte und schöne Überholmanöver zeigte, könnte Ogura eigentlich zufrieden sein. «Ich denke die Fahrer vor mir, die mit dem weichen Hinterreifen unterwegs waren, hatten nach vier oder fünf Runden zu kämpfen. Ich konnte diese dann überholen», fand er seiner Ansicht nach den Grund, weshalb es für ihn in der zweiten Rennhälfte nach vorne ging. Er selbst hatte bei seiner RS-GP den Medium-Hinterreifen montiert. «Ich meine, Siebter im Sprint ist gut, aber wir sind zu weit weg von der Spitze.»

Wie sieht sein Plan für den Grand Prix am Sonntag aus, um den Abstand zu verringern? «Wir können kleine Dinge verbessern, aber die Top-5 zu erreichen, wird fast unmöglich sein», ist sich der 24-Jährige sicher. «Ich bin happy über den siebten Platz, aber ich sehe mich am Sonntag nicht mit den Jungs da vorne kämpfen – ein siebter oder achter Platz ist das Maximum, was ich im Grand Prix erreichen kann.»

Die Aprilia-Fahrer haben momentan zu kämpfen, auch Werksfahrer Marco Bezzecchi ist von der Spitze zu weit weg. Was sind die hauptsächlichen Schwächen des Bikes aus Noale? «Ich denke, wir haben alle unsere eigenen Probleme. Bez hat dieses, Martin jenes, Raul wieder etwas anderes. Ich kann aber nicht für die anderen sprechen. Ich verliere hier sehr viel im dritten Sektor. Hoffentlich wird es morgen besser.»

In der Gesamtwertung liegt Ai Ogura nach dem Sprintrennen nach wie vor auf Platz 6 – unmittelbar vor Markenkollege Bezzecchi.

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 7 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 98 Punkte. 2. A. Marquez 96. 3. Bagnaia 77. 4. Morbidelli 62. 5. Di Giannantonio 48. 6. Ogura 28. 7. Bezzecchi 25. 8. Zarco 25. 9. Quartararo 21. 10. Marini 20. 11. Miller 19. 12. Binder 19. 13. Bastianini 16. 14. Acosta 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Aledeguer 9. 18. Viñales 6. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 123 Punkte. 2. Aprilia 36. 3. Honda 36. 4. KTM 34. 5. Yamaha 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 175 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 110. 3. BK8 Gresini Racing 105. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 33. 6. Monster Energy Yamaha 31. 7. Honda HRC Castrol Team 30. 8. Aprilia Racing 26. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.