Aprilia-Rookie Ogura enttäuschte sich in Katar selbst

Nach dem Katar-GP benötigte Japans MotoGP-Hoffnung Ai Ogura etwas Aufmunterung. Trotz seiner sechsten Ankunft in den Punkten im achten Lauf ärgerte sich der Moto2-Champion über seinen ersten großen Fehler.

Trackhouse-Racing-Pilot Ai Ogura verließ die Wüste von Katar mit tief hängenden Schultern. Der Rookie der US-Mannschaft war sichtlich unglücklich. Dabei war Runde 4 der MotoGP-Weltmeisterschaft weitaus besser verlaufen, als es der Gesichtsausdruck Oguras vermuten ließ.

In Wahrheit hatte der Moto2-Champion wieder einmal eine sehr überzeugende Leistung gebracht. Sternstunde 1 erlebte der junge Japaner im ersten Qualifying. Dort gelang ihm eine nahezu perfekte Runde – Ogura war eine halbe Sekunde schneller als Alex Rins auf Position 2.

Im zweiten Quali lief es weniger gut, mehr als Startplatz 10 war nicht möglich. Ogura stand damit in einer Reihe neben Pecco Bagnaia und Pedro Acosta – und besiegte im Sprint über elf Runden sowohl den hoch dekorierten Ducati-Doppelweltmeister als auch das vermeintliche Ass der Österreicher, Platz7.

Beim Grand Prix konnte Ogura das Kunststück nicht wiederholen. Doch auch hier sah die #79 die Zielflagge. Mit 18 sec Rückstand auf Marc Marquez holte sich Ogura den letzten WM-Punkt für Platz 15 ab und war damit wieder einmal besser unterwegs als Teamkollege Raul Fernandez.

Zu der positiven Bilanz schienen die Worte Oguras nicht zu passen: «Ich war beim Grand Prix ganz weit weg von den Positionen, die ich erreichen wollte. Platz 7 bis 8, das hätte gepasst. Eine sehr große Enttäuschung – und die Enttäuschung bin ich selbst.»

Der Rookie erklärte seinen Frust so: «Erstmals auf dem MotoGP-Bike ist es mir passiert, dass ich ab Mitte des Rennens machtlos war und keinen Grip mehr am Vorderrad hatte. Es war unmöglich, hier noch etwas auszurichten. Ich habe in den ersten sechs bis sieben Runden eine falsche Strategie gehabt und mir da Unglück selbst angerichtet. Eigentlich schon am Samstag, denn ich habe da meinen Fahrstil so angepasst, dass ich zwar sehr viel schneller war, aber das war der falsche Weg für die lange GP-Distanz. Damit habe ich es mir selbst kaputtgemacht. »

Der Japaner galt in der mittleren WM-Kategorie als Künstler in Sachen Reifenmanagement. Der Wüsten-GP hat ihm vorgeklärt, dass die Grip-Spielregeln doch ungleich strenger sind.

Der Gesamtauftritt des 24-Jährigen bleibt bemerkenswert. In sechs von acht Rennen brauste Ogura in die Punkteränge. Als Neunter der WM-Tabelle hat er die Hälfte der etablierten Piloten inklusive der anderen Rookies hinter sich gelassen.

Ein wenig auf das Gemüt der Aprilia-Rookies dürfte dennoch die Leistung von Fermin Aldeguer gewesen sein. Der Einsteiger in den Farben von Gresini Racing lag erstmals in beiden Rennen vor Ai Ogura.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.