Live-Ticker Losail: MotoGP-WM-Kampf unter Flutlicht

Kann Marquez nochmals dominieren, oder ist Pecco Bagnaia zurück im Rennen? Und gelingt Fabio Quartararo das Comeback auf dem Podium? Alle Antworten zum GP von Katar gibt es im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Auf der kurzen Sprintdistanz über elf Runden hieß der Sieger auch in der Wüste einmal mehr Marc Marquez. Mit einer überragenden Fahrt holte der Ducati-Werksfahrer auch die WM-Führung zurück.

Dabei profitierte Spaniens MotoGP-Ikone auch von der Schwäche seines Teamkollegen – Pecco hatte sich nach einem Crash in der Qualifikation um einen guten Startplatz gebracht. Doch der Italiener kündigte für den Großen Preis eine Revanche an.

Spannend auch: Wird es Yamaha-Ass Fabio Quartararo nochmals gelingen, seine M1 unter Flutlicht mit an der Spitze zu halten? Höchte Motivation herrschat auch in der Box von VR46 Racing. In Anwesenheit von «Il Dottore» Valentino Rossi wollen auch Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio erneut glänzen.



Die Wüste lebt. Alles ist angerichtet für den «Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2025».