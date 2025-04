Enea Bastianini: «Maverick hatte ein anderes Bike»

Enea Bastianini (KTM) belegte im MotoGP-Grand-Prix in Katar nach einer starken Aufholjagd von Startplatz 20 den guten 11. Platz. Von Teamkollege Maverick Vinales war er beeindruckt.

Nachdem KTM-Neuzugang Enea Bastianini beim Red Bull Grand Prix of the Americas auf Platz 7 preschte, war er sehr angetan vom Fahrgefühl auf der RC16. «Ich fühlte mich zum allerersten Mal – inklusive aller Tests und den ersten Rennen – hier in Austin als Einheit mit meinem Bike», gab «La Bestia» nach dem Grand Prix zu Protokoll.

In Katar wollte der Italiener an seinen Erfolg in Austin anschließen und sich auf dem orangen Motorrad weiter verbessern. Im Zeittraining am Freitag reichte es dann aber nur für Rang 16, im Q1 am Samstag kam er über Startplatz 20 nicht hinaus – die Ausgangslage für die Rennen war somit alles andere als ideal.

Im Sprintrennen belegte Bastianini dann Platz 13 – mit dem weichen Reifen, der sich als falsche Wahl erwies, wurde er immerhin zweitbester KTM-Pilot. Im Grand Prix am Sonntag hatte er dann mit dem Medium-Hinterreifen das richtige Material montiert. Der Start verlief zunächst wenig vielversprechend – er konnte nur Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez überholen und lag nach den ersten Kurven auf Position 19. Danach legte er den Vorwärtsgang ein und konnte sich die Aprilia Piloten Raul Fernandez, Jorge Martin und Ai Ogura schnappen. Fabio Di Giannantonio war zudem, nachdem ihn Alex Marquez abgeschossen hatte, ans Ende des Feldes zurückgefallen. Gegen Ende des Rennens überholte Bastianini dann auch noch Alex Rins und Markenkollege Brad Binder und überquerte als Zwölfter die Ziellinie. Aufgrund der 16-Sekunden-Strafe gegen Teamkollege Maverick Vinales rückte Bastianini noch auf Rang 11 vor.

Am Ende wurden es für den KTM-Tech3-Piloten 5 Punkte. Wieder einmal konnte sich Bastianini von den Trainingssessions bis zum Grand Prix steigern. «Ja, von Freitag bis Sonntag wurde es immer besser – wie in Austin», bestätigte er. «Im Rennen war ich konkurrenzfähig, es war aber schwierig, andere Fahrer zu überholen. Als ich versuchte, mehr zu pushen, musste ich manchmal weit gehen und von vorne beginnen. Aber meine Pace war gut.»

Wie erging es ihm mit den Reifen? «Mit dem Hinterreifen war ich nicht wirklich zufrieden, denn dieser hat beim Herausbeschleunigen, vor allem bei Linkskurven, sehr oft durchgedreht. Ich weiß nicht, weshalb das so war», grübelte der 27-Jährige. «Den Rest konnten wir verbessern – mit der Front auf der Bremse war ich einer der Besten im Rennen und ich konnte deshalb viele Fahrer überholen. Es war ein schönes Rennen.»

Teamkollege Vinales war im Grand Prix enorm stark und überquerte als Zweiter die Ziellinie – danach folgte die Strafe wegen des Reifendruckvergehens und die Zurückversetzung auf Position 14. «Maverick war heute sehr schnell, er hat einen unglaublichen Job gemacht. Er benutzte ein anderes Bike als wir anderen KTM-Fahrer. Ich kann dieses für mich aber nicht nutzen im Moment.» Kann er diese Version nicht benutzen, weil diese nicht zu seinem Fahrstil passt oder weil zu wenig Teile zur Verfügung stehen? «Es hat einen anderen Grund», lächelte Bastianini, der nicht weiter darauf eingehen wollte.

In der Gesamtwertung liegt Enea Bastianini derzeit mit 21 Punkten auf Rang 13. Wenn er in zwei Wochen in Jerez auch noch ein gutes Qualifying hinbekommen würde, dann wäre für ihn im Grand Prix vielleicht ein Top-Resultat möglich. Jedenfalls kommt er mit der RC16 immer besser zurecht.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.