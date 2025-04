Alex Marquez über Aldeguer: Viele riskante Manöver

MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer sorgte beim Grand Prix in Katar für ein Ausrufezeichen und fuhr auf Rang 5 – sein Teamkollege Alex Marquez spricht offen über seinen spanischen Landsmann.

Die MotoGP-Saison 2025 läuft für das Gresini-Ducati-Team bisher mehr als erfreulich. Mit Alex Marquez war man sogar schon an der Tabellenspitze. In der lukrativen und wichtigen MotoGP-Teamwertung stehen die Mannen von Fausto Gresini-Witwe Nadia Padovani ex aequo mit der VR46-Truppe von Valentino Rossi auf Rang 2.

Rookie Fermin Aldeguer trug zuletzt in Katar einiges zum mannschaftlichen Erfolg der Italiener bei. Aldeguer vollführte in der Wüste sein bislang bestes MotoGP-Wochenende. Der 20-Jährige sackte mit den Rängen 4 und 5 im Sprint und im Grand Prix satte 17 WM-Punkte ein. Im Sprintrennen verpasste Aldeguer gegen VR46-Pilot Franco Morbidelli sein erstes Podium nur denkbar knapp – er heizte dem Routinier aber im Finish mächtig ein.

Im Doha-Sprint gab es bei der Fahrt von Aldeguer aber auch einige enge und haarige Szenen. Gresini-Frontmann und Teamkollege Alex Marquez sagte zu Aldeguers Performance: «Es ist wichtig, einen schnellen zweiten Mann im Team zu haben. Er macht wirklich einen guten Job. Er fährt aber noch, ohne einige Dinge zu beachten – ich will es mal so bezeichnen. Wenn man aus der Moto2-WM kommt, dann macht man auf dem Motorrad viele Moves und Dinge, bei denen man in dem Moment nicht realisiert, dass das eigentlich supergefährlich ist.»

«Später, wenn man einmal einige Stürze kassiert hat, dann wird man in diesem Bereich langsamer oder zumindest vorsichtiger. In Doha hat er sich aber auf gebrauchten Reifen um absolut nichts geschert, er ist richtig am Limit gefahren. Er war eine super Referenz für uns. Er war auch schon in Austin schnell, ist dann aber gestürzt. Ich habe zu ihm gesagt, das sei normal – er ist ja gefahren wie in der Quali», lachte der ehemalige Moto3- und Moto2-Weltmeister Alex Marquez. «In Doha hat er aber ordentlich Druck gemacht. Es ist auch gut für das Team und für mich als Referenz, so einen Kerl zu haben.»

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.