Abschaffung der peinlichen MotoGP-Reifendruckregel!​

Maverick Vinales führte den GP von Katar vor den Ducati-Werkspiloten an

Der Wüsten-Grand-Prix von Katar endete mit einer Neubesetzung des MotoGP-Podiums – die Reifendruckregel hatte wieder einmal zugeschlagen. Für SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott ist das Fass längst übergelaufen.

Es ist also wieder passiert. Ein Rennen, bei dem das Endergebnis nicht der Reihenfolge entsprach, in der die Fahrer die Ziellinie überquerten. Schlimmer noch, eine Strafe, die eine wahrhaft heldenhafte Fahrt «belohnte», indem sie den einstigen Rennleiter von einem brillanten zweiten Platz auf einen mageren 14. zurückwarf.

Es war wieder die gefürchtete Reifendruckregel – und der Katar-GP machte deutlich, was für eine peinliche Schande das ist.

Wenn Maverick Vinales' beherzte und inspirierende Fahrt nur eines bewiesen hat, dann, dass die 16-Sekunden-Strafe für einen Reifendruckverstoß unsportlich, schikanös und geschmacklos ist.



Natürlich waren die außergewöhnlichen Umstände weitaus mehr als nur das:

1. Dass die Regel, die die Fahrer davor bewahren soll, sich in gefährliches Tiefdruckgebiet zu verirren, absurd ist. Vinales befand sich eindeutig nicht in dieser Gefahr. Fahrer und Teams sollten in der Lage sein, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Sie sollten nicht vor sich selbst geschützt werden.

2. Dass die KTM, die derzeit von schlechten Ergebnissen heimgesucht wird, eigentlich ein voll konkurrenzfähiges Motorrad ist, wenn sie nicht durch Vibrationen und Chattering, ausgelöst durch unpassenden Reifendruck, gelähmt wird. Sie zog sogar auf der Geraden an den Ducati-Piloten vorbei.

3. Die Unfähigkeit (oder der Unwille) des Reifenherstellers Michelin, einen Vorderreifen zu bauen, der den Anforderungen eines modernen MotoGP-Motorrads mit Aero-Ausrüstung standhält.

4. Dass die Akzeptanz des Beharrens von Michelin auf einer strafenden Reifendruckregel durch Dorna, IRTA, die GP-Kommission und den Herstellerverband (MSMA) ein Akt von Feigheit ist.

5. Dass der Weggang von Michelin und die Übernahme durch Pirelli im nächsten Jahr nicht nur zur rechten Zeit kommen, sondern auch eine Chance für eine grundlegende Neuordnung der sportlichen Parameter darstellen.

Fairerweise muss man sagen, dass eine weitere der Dorna-Regeln eine Rolle spielt – die Beschränkung der MotoGP-Fahrer auf eine Handvoll Tage plus weniger als drei Stunden Training und Qualifying am Rennwochenende. So wird die Zeit eher für die Verbesserung der Runden- und Rennzeiten als für die Forschung genutzt.

Michelin wird daher bei der Entwicklung neuer Reifen mit Spitzenfahrern, deren Beitrag von entscheidender Bedeutung ist, behindert. Aber das ist nur eine Ausrede und kein wirklicher Grund für einen Reifenhersteller, der über derartige wissenschaftliche und finanzielle Ressourcen verfügt. Immerhin hat es Bridgestone geschafft, Reifen, die Rennen und Meisterschaften gewinnen, per Fernsteuerung herzustellen, indem es Streckendaten auswertete und sie an die Ingenieure in Japan schickte.

Erstaunlicherweise brachte Michelin letztes Jahr einen neu gestalteten Vorderreifen zum Testen mit, der den Fahrern gefiel. Doch die geplante Einführung in diesem Jahr wurde abrupt abgesagt. Offenbar waren weitere Tests erforderlich.

Die Regel wurde eingeführt, weil der Vorderreifen von Michelin – im Gegensatz zum hoch angesehenen Hinterreifen, der bald ein Jahrzehnt unverändert gebaut wird – durch die zunehmende Entwicklung der Aerodynamik und der Fahrzeughöhe, die den Bremsweg verkürzt und die Kurvengeschwindigkeit erhöht hat, zunehmend überlastet wird.

Durch die Beanspruchung bauen sich Hitze und Druck auf, wodurch sich das Profil verändert, die Aufstandsfläche schrumpft und der Grip abnimmt. Die Überhitzung ist schlimmer, wenn man hinter einem anderen Motorrad herfährt, weshalb die Teams die Rennen unter dem Mindestdruck beginnen, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Der Führende riskiert dann aber, dass er nicht genug Druck aufbaut. Vinales' Fehler war, dass er in Katar sechs Runden lang führte – er wurde für zu hartes Fahren bestraft!

Michelin war besorgt, dass die Fahrer stürzen würden, wenn sie ihre Vorderreifen mit zu niedrigem Druck fahren würden, als ob man den besten Rennfahrern der Welt nicht zutrauen könnte, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Die GP-Kommission, die die Regeln festlegt, stimmte dem zu.

Das Reglement wurde im Laufe des Jahres 2022 ausgearbeitet, aber aus hauptsächlich technischen Gründen erst in der Mitte des Jahres 2023 in Kraft gesetzt. Für 2024 gibt es einen kleinen Trost: Die drohende Disqualifikation bei Wiederholungstätern wurde zurückgenommen, der Mindestdruck jedoch leicht gesenkt, von 1,88 auf 1,80 bar, und die darunter erlaubte Strecke wurde von 50 auf 40 Prozent der Renndistanz gekürzt.

In der vergangenen Saison gab es 17 Strafen: eine 16-Sekunden-Strafe (acht Sekunden im Sprint); In Assen gab es den unerfreulichen Anblick, wie Márquez einen anderen Fahrer zum Aufwärmen seiner Reifen durchwinkte. Das Prozedere wiederholte sich in Thailand. Das ist kein echter Rennsport.

Es ist an der Zeit, dass diese peinliche Regel in den Mülleimer gestopft wird.

Als Gedankenspiel eine Verschwörungstheorie: Vinales und sein Tech3-Team fuhren absichtlich mit einem zu niedrigen Druck, wohl wissend, dass er bestraft werden würde. Das hätte zumindest die Gelassenheit des Piloten erklärt, als die Axt fiel. Er konnte seinen eigenen Speed und den von KTM unter Beweis stellen und überquerte die Ziellinie als Zweiter. Das zählte mehr als das offizielle Ergebnis.

Wie wäre es, noch einen Schritt weiterzugehen? Wenn jeder Fahrer unter dem Mindestdruck fahren würde, müssten sie alle gleich bestraft werden. Die Rennergebnisse wären 16 Sekunden langsamer – aber sie würden zumindest die Reihenfolge widerspiegeln, in der sie die Ziellinie überquert haben. So sollte es auch sein.

Wenn die Führungsriege der Dorna nicht in der Lage ist, eine Lösung zu finden, könnte ein Aufstand der Fahrer dafür sorgen, dass diese dumme, erniedrigende Regel ein für alle Mal abgeschafft wird. Das Kommando könnte den Namen «Druck» bekommen.