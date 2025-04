Vinales (KTM) mit irrem Speed – der bestraft wurde

Es war die Geschichte des Tages. Maverick Vinales donnerte auf der KTM entfesselt durchs Feld – bis ganz an die MotoGP-Spitze. Nach einem Schnitzer blieb Platz 2. Eine Stunde später musste die Party abgeblasen werden.

Im Sprint-Rennen vom Samstag deutete noch nichts auf den Exploit von Maverick Viñales im Rennen in Lusail hin. Der KTM-Neuling tastete sich auch dort noch immer näher an sein Limit, allerdings riss er mit Rang zehn keine Bäume aus. Das änderte sich im Rennen gewaltig. Nach rundenlanger Führung eroberte er sich mit Rang zwei gar das Podium. Umso größer war der Frust über die später Bestrafung, die Heldentat auf der Piste sportlich entwertete.

Was allerdings aufmerksamen Auguren nicht entgangen war: der Spanier Maverick Viñales (30) war mit Rang zehn im Sprint bereits dort schnellster KTM-Reiter. Der Tech3-RC16-Pilot kündigte am Samstagabend bereits an, dass «wir erst am Sonntag sehen werden, wo wir wirklich stehen. Wie in den bisherigen Rennen stand auch an den ersten beiden Tagen hier die schrittweise Entwicklung des Motorrades im Vordergrund.»

Die Vorzeichen vor dem Rennen in Katar standen für Viñales sicher nicht schlecht. Der 5.419 km lange Track liegt Viñales. Zwei seiner zehn MotoGP-Triumphe hatte er hier errungen (2017, 2021). Und bekanntlich ist der ehemalige Suzuki-, Yamaha- und Aprilia-Werkspilot ein Stimmungsfahrer, dem gelegentliche Leistungsschwankungen nicht ganz fremd sind. Am Rennwochenende zuvor in Austin war noch Aprilia-Testfahrer Lorenzo Salvadori sein härtester Gegner. Und nun kämpfte er plötzlich um die Spitze.

Sieger Marc Marquez zeigte sich nach dem Rennen echt überrascht, als er von Viñales dreizehn Runden vor Schluss überholt wurde. Er hätte, als er eine KTM sah, gedacht, dass dies Pedro Acosta sei, der mit derart extremem Speed an ihm vorbeigebraust sei. «Es hat sich ein bisschen so angefühlt, wie nach Hause zu kommen», kommentierte Viñales die Situation, als er plötzlich an der Spitze lag. Bereits der Start aus Position sechs war ihm geglückt. Er preschte sogleich auf Rang vier vor. Und wurde dann immer schneller.

Wenn ihm denn irgendwann ein Moto-GP-Sieg auf der KTM gelänge, wäre er der allererste Crack überhaupt, der auf Bikes von vier verschiedenen Herstellern siegen würde. «Das weiss ich und ich glaube auch daran, dass wir in der Lage sein werden zu gewinnen. Wir müssen mit dem Resultat hier happy sein. Es ist die Belohnung dafür, dass wir in den letzten Wochen mit so viel Ruhe und Selbstvertrauen gearbeitet haben». Von der Fahrweise von Sieger Marc Márquez zeigte er sich beeindruckt. «Er konnte wunderbar geschmeidig fahren. Dadurch hatte er immer eine etwas bessere Linie».

Doch das dicke Ende kam zum Schluss. Nach einer Zeitstrafe von 16 Sekunden fiel der Tech3-Pilot auf Rang 14 zurück. Die große Party wurde abgeblasen und der Pokal ging an die Mannschaft von VR46 und Pilot Franco Morbidelli über.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix 2025 – Revidiert

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24