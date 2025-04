Jetzt zu Dritt: KTM-Ass Brad Binder ist Familienvater

Baby Binder: Tochter Navy kam bereits am 17. April zur Welt

Punktlandung. Exakt zwischen den MotoGP-Events von Losail und Jerez konnte Brad Binder mit seiner Frau die Geburt ihres ersten Kindes erleben. Baby Navy kam am vergangenen Donnerstag als gesundes Ostergeschenk zur Welt.

Fast nichts geht über das richtige Timing, bestätigt auch Familie Binder. Am Ostersonntag verkündete Courtney Binder die Geburt von Tochter Navy. Die Kleine war am 17. April um 16.56 Uhr mit einem Gewicht von 3900 Gramm zur Welt gekommen.

Schnell folgten Glückwünsche von bekannten Persönlichkeiten. Unter anderem gratulierten Dani Pedrosa, Iker Lecuona, Gresini-Teameignerin Nadia Padovani und sogar der offizielle MotoGP-Account dem Ehepaar Binder.

Die Frau des 29-jährigen Red-Bull-KTM-Fahrers drückte das Familienglück mit bewegten Worten aus: «Wir haben noch nie so eine Liebe gekannt wie diese. Sie ist unser Herz außerhalb unserer Brust. Dein Papa und ich lieben dich mit jedem Teil von uns, von jetzt an bis in alle Ewigkeit.»

Der Moto2-Weltmeister der Saison 2016 und Langzeit-Athlet für Red Bull-KTM und das ein Jahr ältere Model Courtney Rennier sind seit Sommer 2022 ein Paar. Nach schneller Verlobung folgt im Dezember 2023 die Hochzeit in Südafrika. Moto2-Pilot (Gresini) Darryn Binder ist damit erstmals Onkel und potenzieller Babysitter – Courtney begleitet das MotoGP-Ass öfters zu MotoGP-Events.

Die Redaktion von SPEEDWEEK.com gratuliert der gesamten Familie Binder.