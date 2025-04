Die MotoGP in Jerez: Zeitplan für den Spanien-GP

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP in Jerez

Vom 25. bis 27. April findet im spanischen Jerez der Europaauftakt in der MotoGP-Saison 2025 statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen auf dem Circuito de Jerez gibt es hier im Überblick.

Der 4,42 km lange Circuito de Jerez trägt seit 2018 auch den Namen der Motorrad-Ikone Angel Nieto und verfügt insgesamt über fünf Links- und acht Rechtskurven. Die längste Gerade misst lediglich 607 m. Der erfolgreichste Fahrer in Jerez ist mit neun Siegen (davon sieben in der Königsklasse) Valentino Rossi. Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Criville und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

2024 gewann Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) in Jerez den Grand Prix vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi. Das Sprintrennen konnte Jorge Martin vor Pedro Acosta und dem sensationellen KTM-Testfahrer Dani Pedrosa für sich entscheiden. Nach seinem folgenschweren Sturz in Katar, bei dem sich Weltmeister Martin erneut verletzte, wird Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori in Andalusien zu einem erneuten Renneinsatz kommen. Zudem wird Aleix Espargaro seinen ersten Wildcard-Einsatz für Honda bestreiten.

Mit seinen beiden Siegen in Katar hat Ducati-Werksfahrer Marc Marquez wieder die WM-Führung übernommen. 17 Punkte dahinter liegt sein Bruder Alex, Pecco Bagnaia ist in der Gesamtwertung mit 26 Punkten Rückstand auf Rang 3 zu finden.

Der MotoGP-Sprint in Jerez über 12 Runden beginnt am Samstag um 15 Uhr (MESZ). Der Grand Prix am Sonntag startet um 14 Uhr.

Zeitplan für den Großen Preis von Spanien 2025 (MESZ):

Freitag, 25. April:

09:00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 26. April:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 27. April:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)