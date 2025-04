Jorge Martin aus Krankenhaus in Katar entlassen 21.04.2025 - 10:47 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Jorge Martin

Am 20. April konnte MotoGP-Weltmeister Jorge Martin das Krankenhaus in Doha verlassen. Er muss jedoch noch einige Tage in Katar bleiben, bevor er mit einem medizinisch betreuten Flug nach Europa zurückreisen kann.