Ai Ogura (Aprilia): «Bin davon selbst überrascht»

Rookie Ai Ogura hätte nicht erwartet, dass er sich nach vier Rennwochenenden auf dem MotoGP-Bike schon so wohl fühlen würde. In Jerez konnte er 2022 sein erstes Rennen in der Motorrad-WM gewinnen – er mag diese Strecke.

Nach seinem 7. Rang im MotoGP-Sprint in Katar war sich MotoGP-Rookie Ai Ogura (Aprilia) sicher, dass er damit das Maximum erreicht hätte und mit der RS-GP in der Wüste von Doha nicht mehr viel drin sein wird. Ein Top-5-Resultat wäre sowieso außer Reichweite, meinte er am Samstag. Der Japaner sollte recht behalten – im Grand Prix am Sonntag wurde es sogar noch schlechter und er fuhr nur auf Position 15 über die Ziellinie. Bester Aprilia-Pilot im Hauptrennen war Werksfahrer Marco Bezzecchi als Neunter.

Nach vier Rennwochenenden, an denen er in Summe beeindruckende Leistungen erzielte, wie wohl fühlt er sich mittlerweile auf dem MotoGP-Bike – wenn er sich auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würde? «Ich würde sagen eine 8. Ich dachte nicht, dass ich mich nach dieser kurzen Zeit schon so wohl fühlen werde – es ist auch für mich überraschend», musste der Moto2-Weltmeister zugeben. Was fehlt ihm noch, um auf die höchste Stufe 10 zu kommen? «Gute Frage», zuckte er mit den Schultern. «Ich kann es nicht genau sagen, denn es sind tausend Dinge.»

In welchen Bereichen eines Rennens hat er als Neuling in der Königsklasse noch die meisten Probleme? «Zum Beispiel in Katar hatte ich am Ende des Rennens zu kämpfen. Im Sprint in Argentinien hatte ich zu Beginn meine Probleme», blickte der 24-Jährige zurück. «Es ist nicht immer gleich, denn man kämpft in einem Rennen gegen viele andere Fahrer. Es geht immer darum, gewisse Situationen gut zu managen.»

An diesem Wochenende geht es auf dem Circuito de Jerez weiter. Dort konnte Ogura 2022 sein erstes Moto2-Rennen gewinnen. Zugleich war es sein erster Sieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft. «Mein Fahrstil passt sehr gut zu dieser Strecke. Ich hoffe, dass das auch mit dem MotoGP-Bike so ist», meinte der Trackhouse-Pilot. «Letztes Jahr bin ich aber nicht so gut gefahren, die vorherigen Jahre schon. Es ist schwierig einzuschätzen, wie stark ich in diesem Jahr sein werde, aber hoffentlich werde ich gut sein. Ich weiß nicht wirklich, weshalb ich diese Strecke mag – ich mag sie einfach», lächelte Ogura zum Abschluss vor den versammelten Journalisten am Donnerstag.

In der Gesamtwertung liegt Ai Ogura derzeit mit 29 Punkten auf Rang 9.

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.