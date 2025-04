Luca Marini: «Dann kommt der wichtige Montag-Test»

Honda-Werksfahrer Luca Marini möchte in Jerez mit der RC213V einen weiteren Schritt machen und erneut eine Top-10-Platzierung erzielen. Er blickt bereits auf den wichtigen MotoGP-Test am Montag voraus.

In Katar fuhr Luca Marini im Grand Prix auf den 10. Platz – hinter Johann Zarco wurde er zweitbester Honda-Fahrer. Der Italiener hat in der laufenden Saison in jedem Grand Prix gepunktet, in Doha war es seine dritte Top-10-Platzierung in Folge. In der WM-Tabelle liegt der 27-Jährige derzeit mit 26 Punkten auf Rang 10. «Wir hatten einen guten Start in das Jahr und das Wichtigste ist, dass wir uns an jedem Wochenende verbessern konnten», betonte Marini vor dem fünften Saisonevent in Jerez.

Auf dem Circuito de Jerez möchte Marini einen weiteren Schritt machen. Mit ihren engen Kurven und den kurzen Geraden kommt die Strecke der RC213V entgegen – die mangelnde Spitzenleistung, welche die Honda-Fahrer immer wieder beklagen, fällt dort nicht so sehr ins Gewicht wie beispielsweise auf dem Highspeed-Kurs in Katar.

«Jerez ist eine Strecke, die jeder sehr gut kennt und auf der es zwischen den Teams und Fahrern sehr eng zugeht», ist sich der Halbbruder von Valentino Rossi sicher. «Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir an diesem Wochenende leisten können, und dann kommt der wichtige Test am Montag, unser erster in dieser Saison. Jetzt, wo wir wieder in Europa sind, denke ich, dass alles viel intensiver werden wird, also müssen wir sicherstellen, dass wir vorbereitet sind und alles geplant und bereit ist.»

Beim Spanien-GP werden Marini und seine Markenkollegen Verstärkung von Testfahrer Aleix Espargaro erhalten – der Routinier wird in Andalusien seinen ersten Wildcard-Einsatz für Honda bestreiten. Die Expertise des Spaniers wird aber vor allem am Montag nach dem Rennwochenende gefragt sein, wenn in Jerez der erste offizielle MotoGP-Test während der Saison 2025 statt. Dann wird sich zeigen, wie gut das HRC-Testteam mit Espargaro, Stefan Bradl und Takaaki Nakagami in den letzten Wochen gearbeitet hat und welche Neuentwicklungen der größte Motorradhersteller der Welt bringen wird.

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.