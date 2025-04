Rossi rempelt: VR46 steuert in Imola auf Platz 2 22.04.2025 - 18:12 Von Thomas Kuttruf

© BMW Motorsport Pole-Position für das BMW-Trio mit Rossi, Al Harthy, van der Linde © BMW Motorsport Rossis BMW mit der #46 in Imola Zurück Weiter

Nach seinem Besuch beim Katar-Grand-Prix ging es für Italiens Rennsportheld Nummer 1 Valentino Rossi in der Heimat wieder selbst in den Wettbewerb. In Imola verpasste die MotoGP-Legende nur knapp den Sieg.