Morbidelli: Was ihm letztes Jahr in Jerez gelang

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) möchte den positiven Schwung von Katar nach Jerez mitnehmen und dort in den MotoGP-Rennen wieder Top-Resultate erzielen. An die andalusische Strecke hat er gute Erinnerungen.

Am kommenden Wochenende finden auf dem Circuito de Jerez die ersten Europa-Rennen der MotoGP-Saison 2025 statt. Das VR46-Ducati-Team reist mit guten Ergebnissen im Gepäck nach Andalusien. So erlebte Franco Morbidelli in Katar ein sehr erfolgreiches Wochenende und er konnte zwei dritte Plätze einfahren.

Im Grand Prix drehte er vor den Augen von Chef Valentino Rossi viele Führungsrunden. Am Ende kämpfte er gegen die Ducati-Werkspiloten Marc Marquez und Pecco Bagnaia, sowie gegen KTM-Fahrer Maverick Vinales mit stumpfen Waffen – er hatte zuvor seine Reifen zu stark beansprucht. Nach der 16-Sekunden-Strafe gegen «Top Gun» wurde es für «Morbido» doch noch ein Podestplatz.

Morbidelli liegt derzeit in der Gesamtwertung mit 78 Punkten auf dem vierten Platz. Er möchte den positiven Schwung nach Spanien mitnehmen. Jerez war in der Vergangenheit eine gute Strecke für den Italiener. Nach einem schwierigen Saisonstart im letzten Jahr gelang ihm dort mit der für ihn noch neuen Ducati ein wichtiger Schritt nach vorne und er wurde im Sprintrennen Vierter. Sein bestes Resultat in Jerez gelang ihm 2021, als er mit der Yamaha auf Platz 3 fuhr.

«Nach dem großartigen Wochenende in Katar mit zwei dritten Plätzen freue ich mich darauf, nach Jerez zu fahren. Letztes Jahr war das eines der ersten Wochenenden, an denen ich auf dem Motorrad schnell war», blickte Morbidelli zurück. «Im Sprint war ich nah am Podium dran, und auch wenn ich im Hauptrennen zu Boden ging, war ich sehr schnell unterwegs. Ich freue mich auf das Rennwochenende, wir haben bisher einen guten Rhythmus gezeigt – so müssen wir weitermachen.»

Teamkollege Fabio Di Giannantonio hingegen erlebte in Katar ein turbulentes und wenig erfolgreiches Wochenende. Nach Platz 6 im Sprint belegte er im Grand Prix nur Rang 16. Im Hauptrennen wurde er zunächst von Gresini-Pilot Alex Marquez unsanft von der Strecke befördert, danach konnte er dem vor ihm gestürzten Jorge Martin nicht mehr ausweichen.

Die VR46-Truppe liegt derzeit in der Teamwertung ex aequo mit Gresini Ducati mit 126 Punkten auf Rang 2.